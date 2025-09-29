孫東：河套區港深創科園「時間緊、任務急」　將設審批專班加快處理程序 (10:48)

河套香港園區佔地87公頃，第一期工程共三有批次，其中第一批次共8幢大樓，當中3幢已完工，餘下5幢目標2027年起要陸續落成。孫東在本月《施政報告》公布後的相關政策記者會中，首次提出將設「河套香港園區跨部門審批專班」。

孫東解釋新設「審批專班」目的，指以往建造工程要經歷多個程序，「很多是做完一個、再做下一個、再做下一個，都是串聯」，花不少時間，日後會「串聯改並聯」，事情盡可能同時做，並採用現場辦公模式、多部門現場溝通，以加速河套的建造工作。

現時河套香港園區已落成的3幢大樓包括2幢濕實驗室及1幢人才公寓。被問到企業進駐情况，孫東表示，負責營運管理的港深創科園公司已與近30間企業深入磋商，相當一部分已經簽訂租約，有一部分在企業正在遷入，目標今年內正式落實開園儀式。翻查資料，孫東早於今年3月提到園區正與近30間企業洽談，時隔6個月，洽進駐河套企業數量維持未見增加。

另外，未來河套在人流、物流、資金流、數據及生物樣本流，將會有由內地跨境流動到香港園區的便捷安排。孫東表示，未來可由內地流入香港園區將包括一些「關鍵敏感數據」，數據類型會比內地自貿區多，但要加強規管。孫東亦說，日後內地一些敏感的生物樣本亦可跨境入香港園區，當中人類遺傳基因相關樣本、血液、細胞、幹細胞等都是考慮範疇。