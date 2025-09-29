謝展寰稱垃圾徵費爭議令市民對減廢回收更有認知　改變習慣和文化 (10:49)

謝展寰今早（29日）於港台節目《千禧年代》重申，垃圾收費是推動減廢回收的工具，收費一直非政府的目標，考慮到市民認為並非實施收費的時候、業界面對人手不足及經濟環境等因素，加上過去數年減廢回收工作有效果，故繼續暫緩垃圾收費措施。

他提到，政府早前暫緩收費後，繼續大力推動減廢回收，今年上半年錄得的垃圾棄置量比去年同期減5%，形容市民的熱誠及支持度「咁多年嚟都未試過咁好」。謝認為，當局有很多「硬件工作」，如綠在區區、智能廚餘桶等，但只得硬件配置不會有效，最重要是市民改變習慣，當局未來會繼續夥拍業界進行宣傳教育。

謝展寰：若每日垃圾量減至少於9000噸 則毋須於北都建第三座焚化爐

謝展寰又強調，雖然暫緩垃圾收費措施，但政府推動減廢回收的決心絕不改變，亦無放棄2035年達至零廢堆填、以及將人均棄置量逐步減40%至45%的目標。他指出，首座垃圾焚化爐設施會於今年底落成及啟用，第二座亦正招標，兩座共可以處理9000噸垃圾；當局已在北部都會區預留地方建第三座焚化爐，但如果每日垃圾棄置量可減至少於9000噸，就毋須再興建第三座，料可節省數以百億計支出。謝說，當局日後會繼續完善及擴大回收網絡，並利用新科技作智能回收，以減低回收成本，亦會多與行業協作，並善用市場力量興建環保基建。