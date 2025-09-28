明報新聞網
即時港聞

千海水產：對顧客「又食又拎」影片流出深感遺憾 (22:50)

網上流傳一段由職員隨身攝錄機所錄的片段，一名荃灣「千海水產海鮮火鍋放題」職員在顧客的環保袋中發現生肥牛、海鮮、即食麵等食物，「又食又拎」片段曝光後，引起市民熱議。該店今日（28日）發聲明指，對於影片意外流出的情况深感遺憾，並已即時展開內部調查。有大律師稱，即使食物未帶出店外，當事人的行為可構成意圖盜竊罪，又說上載片段者或侵犯他人私隱。

網上片段顯示，職員向一對男女表示透過閉路電視發現他們將食物放入環保袋，要求他們交還食物，幾經勸喻，男子在袋中徒手抓起肥牛及裝滿海鮮的膠袋，其後再將整個環保袋遞給職員

千海水產海鮮火鍋放題（荃灣分店）的聲明指，涉事影片「僅為記錄事件經過以作內部培訓之用」，絕非有意拍攝顧客，旨在提升員工的服務質素及應對突發情况的專業能力，絕無對外公開的意圖，因此對影片「意外流出」即時展開內部調查，亦承諾公司會以嚴謹的態度審視內部資料安全管理措施，防止類似事件再發生。

該店強調，顧客的食品安全是公司首要考量，提醒顧客任何未經許可攜帶餐廳食材離開的行為，不僅違反店內規定，亦可能因欠缺適當的溫度控制或妥善包裝而增加食品安全的風險，對個人及他人健康構成潛在影響，又指公司一貫以溫和及尊重的態度勸導，保障顧客都能享用安全、合規及衛生的食品。

大律師陸偉雄表示，「放題店是任食，不是任拎」，放題店一般要求顧客在指定時間內進食，不容許吃不完食物而「打包」，但涉事男女打算取走未經烹煮的肉類甚或即食麵，可能會構成盜竊罪，即使兩人未將食物帶出店門，片中所見他們早已預備環保袋與膠盒盛載食物，亦可構成意圖盜竊罪，他重申兩罪最高刑罰判囚10年。陸續說，拍攝片段者目的可能是蒐集證據，但上載者未經涉事男女同意發佈片段，並透過肖像辨認到他們身分，造成傷害，可能已侵犯私隱。

被指「又食又拎」男子事後遭人「起底」。醫療輔助隊在社交出帖文，指留意到近日在社交平台流傳一名男子於火鍋店內行為的片段，指經查證後，事件中的男子曾在該隊受訓，但已離隊。醫療輔助隊指重視隊員之紀律與操守，如有任何隊員行為違反規例，定會按既定程序嚴正處理。
 

相關字詞﹕編輯推介 千海水產海鮮火鍋放題 放題 盜竊 私隱 又食又拎

