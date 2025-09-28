美國務院發表報告再提國安法 外交部及港府表不滿 斥美方唱衰香港營商環境 (22:40)

美國國務院在新一份報告中維持去年說法，包括去年加入形容香港高度開放經濟體的描述，及國安法破壞香港自治，加上《基本法》23條去年立法，進一步加強營商不確定性。報告更新數字中，提及美國在港享有約252億元貿易順差，同時根據2023年數據，美國對港直接投資總存量增加15.3%，扭轉多年下跌趨勢。

中國外交部駐港公署發言人對美方唱衰香港營商環境表示強烈譴責和堅決反對，又批評，美方渲染在港營商風險，嚴重破壞港美正常交流合作，敦促美方取消對港制裁、停止以任何方式干預香港事務和中國內政。

公署又指，香港蟬聯全球最自由經濟體榜首，世界競爭力排名重回全球三甲，世界人才排名躍居全球第四，排名比美國更高。

特區政府則說，美方對本港國安法律抹黑，對此表示強烈不滿和反對。港府列舉恆指上升，形容是國際投資者以實際行動對香港的營商環投下信心的一票。

特區政府發言人指，國安法律的實施，讓香港恢復安全穩定的環境，不僅保障了市民大眾的權利和自由，同時也讓香港成為更吸引國際資金和投資的安全港，又指種種數據顯示，香港卓越的營商環境對海內外企業和資金都極具吸引力，廣獲國際認同。

