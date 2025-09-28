陳茂波：本港今年金融市場表現亮眼　加速推進制度革新與產品創新 (13:11)

陳茂波說，最近公布的《全球金融中心指數》排名中，香港繼續位列全球第三，與首兩位的城市得分差距收窄，並在多個細項排名全球第一，包括「金融科技」、「營商環境」、「基礎設施」及「聲譽及綜合」，顯示在中央的大力支持、特區政府和業界的共同努力下，本港金融實力持續提升，並獲得國際認同。他提到，今年本港金融市場表現亮眼，例如新股集資(IPO)總額至今接近1,500億港元，全球排首位，港股氣氛亦暢旺，交投更創歷史新高。

他又表示，政府多年來強化離岸人民幣業務樞紐發展，將繼續通過完善互聯互通機制、提升人民幣流動性與產品供應，亦會爭取盡快推出離岸國債期貨等風險管理工具、爭取中央部委支持擴大人民幣的流動性和業務資金安排等，為國際投資者長期持有人民幣資產提供更完善的市場環境，同時豐富離岸人民幣的使用場景。

陳茂波亦指出，當局正致力提升金融基建體系，其中金管局旗下的「迅清結算」（CMU OmniClear）將與港交所合作，研究讓投資者在單一平台集中管理及抵押股票和債券等不同資產，證監會亦正研究交由市場建立和營運的債券電子化交易平台的可行性，並積極推動在香港建立商業回購市場和中央交易對手制度，從根本上提升市場的流動性與效率。