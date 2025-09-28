明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

陳茂波：本港今年金融市場表現亮眼　加速推進制度革新與產品創新 (13:11)

財政司長陳茂波今早（28日）於網誌說，香港國際金融中心的地位不斷鞏固提升，今年以來本港金融市場表現亮眼。他稱，人工智能與區塊鏈在重塑資本流向與金融服務的邊界，政府正加速推進金融市場的制度革新與產品創新，核心策略是「鞏固優勢」與「多元拓展」雙軌並行，要持續優化股票市場、資產和財富管理、綠色金融等傳統優勢，同時打造固定收益、貨幣市場、大宗商品及數字資產等新興板塊。

陳茂波說，最近公布的《全球金融中心指數》排名中，香港繼續位列全球第三，與首兩位的城市得分差距收窄，並在多個細項排名全球第一，包括「金融科技」、「營商環境」、「基礎設施」及「聲譽及綜合」，顯示在中央的大力支持、特區政府和業界的共同努力下，本港金融實力持續提升，並獲得國際認同。他提到，今年本港金融市場表現亮眼，例如新股集資(IPO)總額至今接近1,500億港元，全球排首位，港股氣氛亦暢旺，交投更創歷史新高。

他又表示，政府多年來強化離岸人民幣業務樞紐發展，將繼續通過完善互聯互通機制、提升人民幣流動性與產品供應，亦會爭取盡快推出離岸國債期貨等風險管理工具、爭取中央部委支持擴大人民幣的流動性和業務資金安排等，為國際投資者長期持有人民幣資產提供更完善的市場環境，同時豐富離岸人民幣的使用場景。

陳茂波亦指出，當局正致力提升金融基建體系，其中金管局旗下的「迅清結算」（CMU OmniClear）將與港交所合作，研究讓投資者在單一平台集中管理及抵押股票和債券等不同資產，證監會亦正研究交由市場建立和營運的債券電子化交易平台的可行性，並積極推動在香港建立商業回購市場和中央交易對手制度，從根本上提升市場的流動性與效率。

相關字詞﹕陳茂波 金融市場 編輯推介

上 / 下一篇新聞