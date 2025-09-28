何永賢：會就是否重推租置計劃作研究　稱豐富置業階梯不一定要很多「花款」 (12:41)

何永賢於無綫節目《講清講楚》表示，每年施政報告諮詢均有意見建議重推租置計劃，當局就此收集不同意見，部分認為公屋是公共資產不應出售，亦有外國例子顯示，公屋大量賣新出會令房屋供應主導權轉向私人市場，強調當局要深入及廣泛地作研究重推租置計劃，未有交代相關時間表。

最新公屋平均輪候時間為5.4年，被問到當局最新目標是否維持輪候時間於2026/27年達4.5年，三年上樓目標不再? 何永賢說，今屆政府「追落後」 進度不錯，惟要達至4.5年的目標輪候時間，當局亦有挑戰，包括精進建築被釘牌令公屋項目受影響。她預計，10年後公屋輪候時間有望跌至4年以下，政府會繼續努力，爭取再加快。

再加大供應居屋供應？ 何永賢：考慮社會反應

何永賢又說，要豐富置業階梯需要做到「量多」，讓居民可流轉至另一層，相信增加資助出售房屋有助鼓勵公屋居民向上流。至於居屋供應會否再加大，何回應說，出租與資助出售房屋比例已加大至6:4，若社會反應好、聲音強烈支持多協助市民置業，當局會作籌謀。

另外，居屋綠白表比例調整至5:5，對於有白表市民覺得不公平，何永賢說，未來5年資助出售房屋近5.9萬，持白表市民購買居屋的機會有所增加、比以往多，又重申增加綠表比例可協助公屋居民自置物業，亦可將公屋單位編配予其他有需要的市民，形容是「一個行為、兩個好處」。