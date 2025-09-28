明報新聞網
即時港聞

大學城籌劃及建設組已開展工作　蔡若蓮：明年推概念發展綱要 (11:20)

《施政報告》提出成立「北都發展委員會」，下設3個工作組，包括「大學城籌劃及建設組」。教育局長蔡若蓮說，該工作組已開始工作，將參考世界不同國家及地區的大學城發展模式及經驗，料2026年會推出概念發展綱要。她說， 建設大學城並非單純為了讓院校增加教學空間，各院校在作發展規劃時，要考慮與該土地板塊的產業互相配合，亦要思考院校之間如何合作、為北都引入新元素。

蔡若蓮今早（28日）於商台節目《政好星期天》表示，當局一直就北都大學城發展與院校溝通聯繫，很多院校已提交初步發展意向及計劃；當提出增加大學城用地後，亦有通知院校，讓其調整發展意向。

教育局將成立「留學香港專班」，聯同大學教資會、創科局、人才辦等加強推廣香港高等教育。蔡若蓮說，目前本地有來自約100國家或地區的留學生、分布在八大約200個課程，當局期望透過宣傳本港課程、科研實力、獎學金安排等，吸引一些對香港認識不多，但有留學潛力的學生，如來自東盟國家及一帶一路沿線國家的學生。她稱，專班將召開會議籌備不同推廣活動。

直資校可申上調每班學生人數　蔡若蓮：不預期非本地生數增幅很大

另外，《施政報告》提出容許直資學校申請上調班數及每班學生人數的「試點計劃」，可擴大錄取持學生簽證並自資入讀的非本地生，料最快2026/27學年推行。蔡若蓮舉例稱，現時小學直資學校每班最多收生33人、中學則41人，但課室容量可達45人，學校可利用當中差額額外收生，強調計劃不影響本地生獲取錄的機會。她表示，學校要確保師資等配套齊全，相信各校會考慮其自身條件及可容納學生人數，循序漸進地增加，當局不預計非本地生人數會有很大增幅。

相關字詞﹕北部都會區 大學城 蔡若蓮 直資學校 施政報告2025

