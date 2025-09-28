明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

「積金易」上台進入最後階段　劉麥嘉軒：平台重要資料均經多重加密　 (10:19)

「積金易」平台上台安排9月開始進入最後階段，第10個受託人會在10月3日上台，而最後兩個受託人將分別在今年11月及12月陸續加入；兩個強積金行業計劃亦會在今年內完成系統開發，適時公布上台時間。積金局主席劉麥嘉軒強調，所有平台上的重要資料，包括個人資料，都經過多重加密處理，權限規定及監督安排方面亦有嚴格措施，只容許獲有效授權的專職人員，僅作處理用戶行政指令的用途。

劉麥嘉軒於網誌指出，「積金易」設計時，根據政府在儲存及處理保密資料方面的政策，並參考國際資訊安全守則及最佳做法，制定多層保安措施。她指，過渡至「積金易」的所有用戶數據及資料，皆儲存設置於香港境內的伺服器，並受到高規格的保安措施保護，安排符合《個人資料（私隱）條例》的規定。

權限規定及監督安排方面，劉麥嘉軒說，持有效授權的專職人員必須在積金易行政辦公室內的資料保密區，透過加密系統查閱儲存於香港境內的伺服器內與個案有關的指定資料，並禁止以任何方式複製資料，作業模式與現時行業的營運做法一致。

她又說，積金局定期邀請獨立第三方進行風險評估及審計，確保系統設計和實施符合最高安全標準，平台亦設有24小時網絡監察系統，可即時偵測及阻截網絡攻擊；如遇突發情况，亦有後備設施及備份數據，可在最短時間內恢復系統運作。

相關字詞﹕積金易 積金局 強積金 劉麥嘉軒 編輯推介

上 / 下一篇新聞