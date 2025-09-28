「積金易」上台進入最後階段　劉麥嘉軒：平台重要資料均經多重加密　 (10:19)

劉麥嘉軒於網誌指出，「積金易」設計時，根據政府在儲存及處理保密資料方面的政策，並參考國際資訊安全守則及最佳做法，制定多層保安措施。她指，過渡至「積金易」的所有用戶數據及資料，皆儲存設置於香港境內的伺服器，並受到高規格的保安措施保護，安排符合《個人資料（私隱）條例》的規定。

權限規定及監督安排方面，劉麥嘉軒說，持有效授權的專職人員必須在積金易行政辦公室內的資料保密區，透過加密系統查閱儲存於香港境內的伺服器內與個案有關的指定資料，並禁止以任何方式複製資料，作業模式與現時行業的營運做法一致。

她又說，積金局定期邀請獨立第三方進行風險評估及審計，確保系統設計和實施符合最高安全標準，平台亦設有24小時網絡監察系統，可即時偵測及阻截網絡攻擊；如遇突發情况，亦有後備設施及備份數據，可在最短時間內恢復系統運作。