即時港聞

恒基 x 博愛中環海濱慈善跑明年1月25日舉行 設10、3及1公里賽事 (20:11)

博愛醫院今日（27日）宣布「恒基 x 博愛中環海濱慈善跑2026」於2026年1月25日（星期日）於中環海濱舉行。活動由博愛醫院主辦，並獲恒基兆業地產集團冠名贊助，陣容鼎盛，星光熠熠，獲多位「星級名人」親身支持，包括影帝謝君豪、神奇小子曹星如、人氣演員張振朗和黃智雯、親子專家麥雅緻，以及全球首位完成南北極馬拉松的視障跑手梁小偉等，共同為慈善出力。
是次慈善跑不僅凝聚社會各界力量，更肩負重要使命，為正在興建、全港最大型的「博愛醫院屯門藍地長者護理及護養安老院舍項目」籌募善款，並致力推廣運動健康及共融文化。 
「恒基 x 博愛中環海濱慈善跑2026」設有10公里、3公里及1公里賽事，分別為企業及團體組、個人組、親子組及輪椅體驗組。路線途經添美道、干諾道中天橋、中環海濱長廊等，參賽跑手更跑入中環心臟地帶，並途經多個地標，包括The Henderson、終審法院、香港大會堂及ifc等。 
恒基兆業地產執行董事黃浩明表示，恒基地產一直重視企業社會責任，多年來與博愛醫院緊密攜手，透過多元項目和活動，惠澤社群。今年是集團連續第二年支持博愛醫院慈善跑，屆時一眾跑手將途經多個中環標誌性建築，包括去年落成的全新地標The Henderson及預計2027年落成的中環新海濱旗艦項目，相信會為參加人士帶來獨特和難忘體驗。他衷心期望大家踴躍支持這項年度盛事，一同以運動傳遞愛心與正能量，為社區注入更多活力。 
 

