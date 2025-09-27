謝展寰網誌：繼續暫緩垃圾徵費因欠廣泛支持、減廢回收工作有明顯效果 (18:18)

政府表明繼續暫緩實施垃圾徵費，環境及生態局長謝展寰發表網誌解釋，當局是考慮到現時欠缺公眾廣泛支持、各項減廢回收工作已有明顯效果等因素。政府會循四方面繼續推動減少廢物和分類回收，包括透過宣傳教育，改變市民行為，以及持續完善回收網絡等。

謝今日發表題為「暫緩垃圾收費，如何減少垃圾？」的網誌，指已成功扭轉垃圾長期上升的趨勢，與2021年比較去年日均垃圾棄置量減少7.5%至10510公噸，去年總回收量較2020年升約31%，回收率升6個百分點至34%。他表示有人擔心政府暫緩實施垃圾徵費，便無法阻止垃圾棄置量上升，但今年上半年日均垃圾棄置量按年減少5%。

謝又表示多項民意調查結果顯示，大約7至8成受訪市民認為現階段不應或不適合推行垃圾收費，業界亦指出正面對人手不足及經營挑戰，不希望政府急於實施垃圾收費。

至於未來廢物管理方向及措施，謝展寰說，會透過環境及自然保育基金持續支援社區環境教育工作，鼓勵公眾源頭減廢、實施廢物源頭分類和乾淨回收。當局會提升「綠在區區」現有800多個公共回收物收集點的服務水平，在今年內增加全港住宅的智能廚餘回收桶或廚餘收集設施至約1600個，逐步實現公共屋邨「一座一桶」。

另外，當局會緊密與行業協作，共同探索和推進務實可行的環境保護措施，減少對商界的衝擊，亦會善用市場發展環境基建，協助綠色經濟轉型，其中今年底開始試運的屯門環保園現代化紙漿生產設施除預計每年可處理63萬公噸本地三紙（紙皮、報紙及辦公室用紙）外，還可額外處理9萬公噸雜紙，擴大廢紙回收種類至纖維價值較低或由夾層物料製成的雜紙（例如紙袋、包裝盒和包裝紙）；另會推動全港首個具規模的電動車電池回收設施，預計明年上半年在環保園投入運作。

