即時港聞

「名都酒樓」最後一日營業　曾居港法國人嘆傳統美食減 (15:33)

金鐘名都酒樓今日（27日）最後一天營業，酒樓中午茶市時段茶客絡繹不絕，幾近滿座，熟客爭相在門口的點心推車「打卡」，有人邀請熟識伙計合影並互留電話聯絡。有曾定居香港的法國移民到場飲茶，嘆香港傳統美食餐廳近年數量驟減；有本地熟客帶齊「一家大細」三代同堂到場飲茶，憶述30年間經歷，未曾想第一次帶孫女體驗竟無下次。

現居馬來西亞、來自法國的Laurence向本報表示，自己早年曾在香港定居，90年代起就在名都酒樓吃茶點，大贊名都酒樓食品質素佳，新鮮熱辣，形容香港美食在她心中的代表，她形容現時各類新式食品攤檔在香港發展如火如荼，卻霸佔了傳統香港美食的位置，對名都酒樓的離場感到傷心。談及與名都酒樓的故事，她憶述最初時來到香港時，吃的第一樣中菜便是名都酒樓，因名都酒樓距離法國領事館較近。她指當時自己還懷有身孕，後來在港誕下女兒，她現於銅鑼灣工作，今日一家三口人來與名都做最後的告別。Laurence的兒子笑稱，點心基本只吃名都酒樓，現時最困難的問題是如何找到第二間像名都一般的酒樓。

楊氏一家三代同堂亦到名都用餐，楊婆婆向本報表示，她以前在統一中心工作，因此市場來吃名都酒樓用餐，現時對名都酒樓的結業感到非常不捨。她的女兒向本報透露，今日收到母親電話，說要「請佢哋食飯」，於是到場，她笑稱平日基本不會來用餐，今次帶上小朋友來體驗，而對於小朋友而言，今次是第一次亦是最後一次。楊婆婆還向記者炫耀，因為經常來飲茶，經理今日免去他們全桌茶位費。

本報記者約在中午12時到場觀察，發現不少熟客爭相於店門的點心推車處合影留念，還有人邀請自己熟悉的伙計一起拍照，並交換聯絡方式。已在名都工作25年的陳女士和蘇女士向本報表示，她們均已到了退休年齡，之後很難找工，有大概率會直接退休，又大讚老闆出糧準時，形容其他酒樓或存在拖糧，但名都在疫情時亦準時，今日臨別也一分錢未有拖欠。

相關字詞﹕名都酒樓 結業潮 編輯推介

