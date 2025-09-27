明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

楊何蓓茵：若「部門首長責任制」受查人有意以退休逃避調查　可扣退休金 (14:17)

《施政報告》提出設「部門首長責任制」，對於有質疑受查人或會以辭職或退休逃避調查，公務員事務局長楊何蓓茵今（27日）表示，若受查人有意以辭職及提早「清假」退休，逃避調查，會扣起其退休金，又指受查人即使已調職或離任，亦會影響其聲譽，並會紀錄在案，或會影響受查人升遷。

對於有指「部門首長責任制」可能令部門首長成為政府裏「最危險的職位」，擔心機制或會令公務員目標止步於副手，楊何蓓茵今日在港台節目《星期六問責》回應稱不擔心，她相信在政府內能升遷到副手的公務員都有「鬥志」及「服務的心」，不會因此對首長之位卻步，

被問及若調查時發現政策早於制訂時便有問題，該如何處理，楊何蓓茵說，事件屬執行還是政策問題不難分辨，若個別個案受限於政策框架、資源或其他問題，受查人或許能減責，會在報告裏反映並交由政府內部處理。

楊何蓓茵於上周六（20日）在《施政報告》相關措施記者會上表示，「部門首長責任制」不適用於警隊。楊何蓓茵今再解釋，指警隊工作性質與一般公務員不同，警隊負責維持治安，一般文職公務員職責為提供服務及處理牌照等，與市民接觸面較大，因此不能一概而論。她又指，現時警隊問責制度足夠，不建議修例將其納入「部門首長責任制」涵蓋範圍內。

現時公務員敘用委員會成員有8人，楊何蓓茵被問及隨着委員會工作負荷增加，會否增加成員、及會否為應對科技發展增設常設小組，她表示現時不會考慮增加成員或增設小組。楊何蓓茵表示，公務員敘用委員會成員來自不同界別，均是「德高望重」的專業人士，增加成員「未必開正嗰一範」；而現行機制容許委員會邀請外間專家或不涉事件的公務員協助，因此沒有必要增加成員。 楊何蓓茵再指，不會增設常設小組，以予委員會彈性處理。

相關字詞﹕部門首長責任制 楊何蓓茵 編輯推介

上 / 下一篇新聞