楊何蓓茵：若「部門首長責任制」受查人有意以退休逃避調查　可扣退休金 (14:17)

對於有指「部門首長責任制」可能令部門首長成為政府裏「最危險的職位」，擔心機制或會令公務員目標止步於副手，楊何蓓茵今日在港台節目《星期六問責》回應稱不擔心，她相信在政府內能升遷到副手的公務員都有「鬥志」及「服務的心」，不會因此對首長之位卻步，

被問及若調查時發現政策早於制訂時便有問題，該如何處理，楊何蓓茵說，事件屬執行還是政策問題不難分辨，若個別個案受限於政策框架、資源或其他問題，受查人或許能減責，會在報告裏反映並交由政府內部處理。

楊何蓓茵於上周六（20日）在《施政報告》相關措施記者會上表示，「部門首長責任制」不適用於警隊。楊何蓓茵今再解釋，指警隊工作性質與一般公務員不同，警隊負責維持治安，一般文職公務員職責為提供服務及處理牌照等，與市民接觸面較大，因此不能一概而論。她又指，現時警隊問責制度足夠，不建議修例將其納入「部門首長責任制」涵蓋範圍內。

現時公務員敘用委員會成員有8人，楊何蓓茵被問及隨着委員會工作負荷增加，會否增加成員、及會否為應對科技發展增設常設小組，她表示現時不會考慮增加成員或增設小組。楊何蓓茵表示，公務員敘用委員會成員來自不同界別，均是「德高望重」的專業人士，增加成員「未必開正嗰一範」；而現行機制容許委員會邀請外間專家或不涉事件的公務員協助，因此沒有必要增加成員。 楊何蓓茵再指，不會增設常設小組，以予委員會彈性處理。