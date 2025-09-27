明報新聞網
即時港聞

A-1 Bakery涉以法定以外假期銷風假　孫玉菡：「拗唔掂」可向勞工處尋求調停 (12:34)

連鎖麪包店A-1 Bakery涉扣法定以外的假期銷風假，而樺加沙襲港期間亦多番傳出服務業因惡劣天氣被扣例假等消息，勞福局長孫玉菡今（27日）出席商台節目《政經星期六》時被問到，若僱員惡劣天氣下不能上班，而因此失去獎勵假、或以無薪假代替，他回應表示，《惡劣天氣及「極端情況」下工作守則》已發布一段時日，守則非常清楚，惟在細節運作方面勞資雙方會有不同看法，若勞資雙方「拗唔掂」，僱員可到勞工處的勞資關係科尋求調停。

孫玉菡又表示當局已研究為自僱外賣員權益訂立法定準則，以保障自僱外賣員的工資及工傷賠償，望明年能提交草案。

被問及可否將本地僱員及外勞比例拉高至4:1，孫玉菡重申「補充勞工優化計劃」大前提為確保本地工人優先就業，惟本港勞動人口縮減，加上人口老化，要讓店鋪有足夠人手擴展業務；又表示計劃推行兩年來，有地方運作暢順，如洗碗洗衣、農場及園藝，稱了解到部分飲食行業工種外勞佔比大，因此已針對侍應及初級廚師兩個工種的外勞輸入作限制。

有指本地員工因輸入外勞而被僱主要求減少上班時數，以騰出時數用於聘請外勞，有擔心僱主傾向聘請外勞是為了削減員工薪水。孫玉菡強調，事涉外勞權益，局方會確保外勞能取得應有的收入，否則僱主會違規；又表示計劃設計上僱主聘請外勞需透過中介公司，亦須提供住宿，理應無法從中省錢，只能減輕人手壓力。孫玉菡又指，違規之僱主會被禁止參與計劃1至2年，亦會再審視這個懲罰是否足夠。

孫玉菡再次被問及會否為計劃設「熔斷機制」，他指已為計劃設下「因時制宜」的限制，相信限制會有效益，又舉例稱侍應及初級廚師的實地招聘已有42個僱主到場，提供800多個工作機會，同場僅有111個本地求職者，表示將會與聯同工會及相關機構推廣。

