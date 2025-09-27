將軍澳獨居七旬婦倒斃家中　孫玉菡：研科技助加快找出高風險人士 (10:11)

孫玉菡今早在商台節目《政經星期六》指出，長者有時需要的不是金錢上的支援，而是陪伴及關心，呼籲家人能扮演好這個角色，多多關心長者。孫又提到，局方已動用社署、醫管局和房委會的數據，找出風險較高人士，如獨老、雙老等，望能適時提供服務。

孫玉菡承認，將軍澳彩明苑的個案應屬系統評定的高風險戶，但尋找全港的高風險戶需時，因此希望加快鋪展措施；又指可用科技幫助，舉例說可偵測雪櫃門或大門開關次數，估計該戶是否正常生活，望能幫助獨居長者。

今年7月開始，醫管局在照顧者入院後會通報社署，聯絡被照顧者以提供支援；房署亦安排關愛隊於沙田及觀塘探訪「單老」及「雙老」家庭，試點計劃已推行兩個月。孫玉菡引述數據指過去兩個月有500多個已領取照顧者津貼的照顧者曾入院，指出大部份照顧者在入院前已安排家人等照顧被照顧者，只有2宗個案需要社署提供支援；又說關愛隊探訪成效不錯，目前已探訪逾5000戶，暫有約400戶需要社福照顧，會轉介至社福機構。