越堤浪冲毁將軍澳海濱長廊食肆設施 甯漢豪指加建擋水牆工程明年完成 (09:50)

超強颱風「樺加沙」吹襲香港，引發風暴潮及「越堤浪」，導致多區水浸或衝擊沿岸設施，其中將軍澳海濱長廊多間臨海餐廳遭越堤浪冲毁玻璃及大門，大量海水湧入店內造成嚴重破壞。發展局長甯漢豪今日在商台《政經星期六》表示，有關海濱長廊的單車徑，數年前已動工加建約1米高的擋水牆，預計明年完成，當局將會與海濱長廊附近的餐廳負責人商討，在門外加設充氣式擋水設施。

她指現時政府有不同策略管理海岸線，形容如「打仗」有多道防線，包括在海岸附近地方設置約20至30米的海濱長廊，日常可作休憩用途，颱風期間則可當作緩衝區，海堤附近的石牆斜向擺放，可對海浪起卸力作用；另亦設有約1米高擋浪牆。

甯又表示，當局一直根據每次颱風的數據及聯合國指引等，預測颱風時海浪威力，但「天有不測之風雲」，即使有數據亦很難準確預測，因此需要利用以往的經驗學習及改進。

