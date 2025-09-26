明報新聞網
即時港聞

「樺加沙」襲港追風　再多兩人涉疏忽看管兒童被捕 (21:05)

再有人因「樺加沙」襲港期間追風逐浪被捕，本港周三（24日）10號風球懸掛期間，警方指當日社交媒體流傳短片，顯示兩名成人帶同兩名男童到堅尼地城新海傍、近加多近街交界海邊觀浪。經翻查閉路電視，警方今午（26日）在西區一住宅單位，以涉「疏忽看管兒童」拘捕兩人，即46歲本地男子及33歲非華裔女子，分別是涉事男童的父親及家庭傭工。

西區警區刑事總督察張蔚珊指，上述案件事發時，海面有湧浪，海水開始沖上行人路，但兩名成人仍帶同兩名小童逗留拍照，極有可能被大浪捲走，「險象環生」，可能對兒童造成嚴重傷害，危及生命。她指行動中，在同一單位找到兩名分別4歲及6歲男童，經初步檢查並無受傷。至於事件中的母親是否知情，若知情又需否負上法律刑責，張蔚珊指，連同有否疏忽照顧兒童，及兒童有否受到不必要傷害等，將會是警方調查的方向之一。

「樺加沙」襲港期間，不少人到海邊追風逐浪。有一家四口在柴灣嘉業街觀浪時母子被浪捲走，父親落海救人同告遇溺。警方指，該父親已出院，母子則仍在留醫。至於事件中的父母會否被捕，張蔚珊指，就相關人士行為會有專門隊伍跟進；又相信市民不欲看到不幸事件發生，呼籲社會為涉事母子早日好轉及康復打氣。

昨（25日）起一連兩日，西區刑事部已展開2輪拘捕行動，共拘捕4人，涉因在颱風襲港期間帶同年幼子女前往海邊或高危地點「追風逐浪」，而觸犯「疏忽看管兒童」罪。張蔚珊指，相關行為不但將自身及子女置於極度危險的境地，萬一遇到事故，更可能對前往救援人員構成額外負擔及風險，屬「極不負責任行為」，社會應予以譴責。

相關字詞﹕追風逐浪 疏忽看管兒童 樺加沙

