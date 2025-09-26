明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

「娃哈哈」創辦人子女爭產案　宗馥莉申上訢許可被駁回　但准暫緩部分披露令 (20:12)

內地飲品巨頭「娃哈哈」已故創始人宗慶後的子女爭產案持續發酵，案件早在內地人民法院立案，高院處理該案洐生的在港資產處置，涉及17.99億美元（折合約141億港元）等，頒令禁止宗慶後的長女宗馥莉提取相關資產，並須披露戶口最新結餘。其後宗馥莉一方就臨時禁制令及披露令向高院申請上訴許可，高院今日（26日）頒判辭，指出申請方提出的理據無可供爭辯，駁回其申請，但批准暫緩部分披露令內容，另下令申請方須支付訟費。

案中3名原告分別為宗繼昌、宗婕莉及宗繼盛，為宗慶後的私生子女；被告為宗馥莉及建浩創投有限公司（Jian Hao Ventures Ltd）。

法官於判辭指，宗馥莉一方作為申請方，向法庭申請上訴許可。申請方提出，案件應具有合理可供爭辯之處，而且能夠證明有耗散資產的風險，法庭才能頒布臨時禁制令，申請方亦質疑披露令範圍過廣。惟法官不同意申請方說法，指若不能妥善保全在港資產，將使在內地訟訴案中尋求的救濟形同虛設，並強調披露令的目的是確保禁制令能有效執行。

法官又指，從原告方提供的「委托書」、「協議」及「手寫指示」可見，宗慶後有意為3名私生子女設立離岸信託，當中資產分配及收益分配等爭議，具有可供爭辯之處及需要留待內地法院審理。法官認為申請方提出理據無可供爭辯，駁回其上訴許可申請，但批准暫緩披露有關案中匯豐銀行帳戶於相關時段被處置的資產去往，直至申請方向上訴庭申請上訴取得結果為止。

相關字詞﹕編輯推介 法庭 娃哈哈

上 / 下一篇新聞