SEN學生家長入稟控油麻地街坊會學校　指校方涉無理拒絕學生到校上課 (17:57)

原告為SOJOBI, AKPEVWE JOYCE，被告為油麻地街坊會學校、校長黃穎詩及教育局。入稟狀指，原告是學校一名小四男學生的家長，其兒子患有自閉症譜系障礙、輕度智障，有特殊教育需要。該學生在校其間曾遭受不當對待，例如會被關在一間猶如「迷你監獄」房內數小時，房內沒有桌椅，只有墊子和已上鎖的書架，待遇殘忍和不人道，嚴重侵犯學生福祉和尊嚴。

入稟狀續指，今年2月18日，黃穎詩無合理理由下拒絕讓該學生繼續上課，稱學校「不適合」他，缺乏教育局的支援。黃曾收到教育局一名職員的來電，原告亦曾在學校懇求黃讓該學生繼續留校，並告知前任校長也曾在兒子小二時尋求非政府組織協助，建議黃效法，但黃仍然拒絕；該學生至今已停學7個月。

原告指學校和黃穎詩疏於為學生提供合適的學習環境，而教育局有法定責任確保所有兒童根據《教育條例》接受教育，卻無妥善監督學校，並在事件中拒絕或延遲就學生的特殊教育需要給予足夠支持，直接導致他被拒絕就學。

原告認為3名被告的做法違反人權、構成疏忽、歧視等，因而入稟追討50萬教育損失、共105萬心理損失、20萬加重損害賠償、100萬懲罰性賠償及原告蒙受的10萬元收入損失和學生未來的10萬元心理輔導費用，總額295萬港元；另要求法庭下令教育局為學生安排合適學校。