明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

今年首7個月錄24宗入侵網絡系統案件　損失金額達3940萬按年升10倍 (16:34)

警方今年首7個月錄得24宗入侵系統案件，較去年同期跌約35%；損失金額則約3940萬元，較去年同期升逾10倍，警方指，反映騙徒集中高價值目標犯案。另外，今年首9個月，警方聯絡89間互聯網服務供應商，要求清理逾3.9萬項網絡威脅，修正逾3.8萬部存有網絡安全漏洞的電腦及伺服器，堵截攻擊鏈並提升網絡韌性。

警方今年1月至9月展開淨網行動，在39,848項網絡威脅中，有34,556項涉及釣魚網站，近半涉冒充政府機構、社交媒體、証券行業及酒店網站等。警方另檢取1,500 GB+數據量作分析。

在入侵案件方面，今年首7個月單一最大宗涉及一間金融公司今年6月遭黑客入侵，終被轉走300個單位的穩定幣及加密貨幣，損失金額涉約2600萬元。被問到事主應否按黑客要求交「贖金」，網罪科警司許綺惠認為，繳交「贖金」只會助長黑客的勒索行為，故不應繳交「贖金」，她提到不少近年不少黑客進行雙重勒索，即使事主繳交「贖金」，被竊取的資料仍被上載至其他網站。

首7個月錄19,080宗科技罪案　涉網購、求職及投資騙案等

本港今年首7個月亦錄19,080宗科技罪案，較去年同期跌約0.9%，主要涉及網購、求職及投資騙案等；損失金額則約36.39億元，較去年同期升約18%。單一最大宗涉及一名退休人士，事主先在社交平台Facebook接獲疑犯訊息，兩人再轉至即時通訊軟件WhatsApp聯絡。事主繼而被誘騙下載有問題的應用程式，並被騙走約3000萬元。

網罪科網絡安全分組總督察崔燿宗建議，市民應定期更新系統及軟件，確保應用程式和軟件保持最新版本，並及時安裝安全更新，減少不法分子利用已知漏洞進行攻擊的風險。他又建議，市民應定期掃描漏洞，盡早發現和修正漏洞和安全風險，減少被攻擊機會。

相關字詞﹕入侵系統 科技罪案 詐騙 警察 編輯推介

上 / 下一篇新聞