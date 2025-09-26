今年首7個月錄24宗入侵網絡系統案件　損失金額達3940萬按年升10倍 (16:34)

警方今年1月至9月展開淨網行動，在39,848項網絡威脅中，有34,556項涉及釣魚網站，近半涉冒充政府機構、社交媒體、証券行業及酒店網站等。警方另檢取1,500 GB+數據量作分析。

在入侵案件方面，今年首7個月單一最大宗涉及一間金融公司今年6月遭黑客入侵，終被轉走300個單位的穩定幣及加密貨幣，損失金額涉約2600萬元。被問到事主應否按黑客要求交「贖金」，網罪科警司許綺惠認為，繳交「贖金」只會助長黑客的勒索行為，故不應繳交「贖金」，她提到不少近年不少黑客進行雙重勒索，即使事主繳交「贖金」，被竊取的資料仍被上載至其他網站。

首7個月錄19,080宗科技罪案 涉網購、求職及投資騙案等

本港今年首7個月亦錄19,080宗科技罪案，較去年同期跌約0.9%，主要涉及網購、求職及投資騙案等；損失金額則約36.39億元，較去年同期升約18%。單一最大宗涉及一名退休人士，事主先在社交平台Facebook接獲疑犯訊息，兩人再轉至即時通訊軟件WhatsApp聯絡。事主繼而被誘騙下載有問題的應用程式，並被騙走約3000萬元。

網罪科網絡安全分組總督察崔燿宗建議，市民應定期更新系統及軟件，確保應用程式和軟件保持最新版本，並及時安裝安全更新，減少不法分子利用已知漏洞進行攻擊的風險。他又建議，市民應定期掃描漏洞，盡早發現和修正漏洞和安全風險，減少被攻擊機會。