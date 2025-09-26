明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

啟德綠色運輸系統將以「BOT」形式推展　政府將批啟德3幅用地物業發展權 (16:15)

政府亦公布，行政長官會同行政會議已批准啟德項目的財務安排。運輸及物流局今（26日）向立法會提交文件，交代啟德智慧綠色集體運輸系統財務安排，稱政府將以象徵式地價，將佔地約3.65公頃的啟德第4B區5號住宅用地、第4C區4號及第4C區5號商業用地的物業發展權，授予未來的專營公司，為項目提供財務資助。

政府將透過公開招標甄選專營公司融資、設計、建造、營運和維修新系統，並採用「建設-營運-移交」模式推展。當局於文件中解釋，稱勘查研究估算，項目在扣除預計總開支後的預計總收入現值，會少於預期的資本回報，而由於預期出現資金差額，政府須提供財務資助以推展項目。

當局亦指，為確保中標者財政穩健並有足夠能力推展項目，將對獲考慮批出標書的投標者進行財務及其他相關審查，以及其建設和營運交通系統的經驗； 亦會加入合約條文，要求未來專營公司向政府提供保證金或擔保，同時禁止專營公司在系統開通前向股東分發由項目中產生的紅利。

政府發言人說，會透過立法引入一套技術中立、通用且標準化的全新規管框架，為授予和監管各個新集體運輸系統的專營權提供法定基礎，預期能縮短引進新系統的籌備時間，目標是於2026年內向立法會提交法案。

政府亦會應用簡化的建築物管制程序和設立一站式專責跨部門平台，讓專營公司與相關部門在項目推展初期起，已共同商議設計、建造和營運事宜，減省專營公司尋求意見和批准所需時間，加快整個審批流程。發言人亦表示，授予項目專營公司系統沿線用地的物業發展權進行全盤規劃及發展，可釋放相關用地的發展潛力，使物業發展與運輸項目能產生協同效應，提升商機。

相關字詞﹕啟德智慧綠色集體運輸系統 運輸及物流局 編輯推介

上 / 下一篇新聞