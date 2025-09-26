啟德綠色運輸系統將以「BOT」形式推展　政府將批啟德3幅用地物業發展權 (16:15)

政府將透過公開招標甄選專營公司融資、設計、建造、營運和維修新系統，並採用「建設-營運-移交」模式推展。當局於文件中解釋，稱勘查研究估算，項目在扣除預計總開支後的預計總收入現值，會少於預期的資本回報，而由於預期出現資金差額，政府須提供財務資助以推展項目。

當局亦指，為確保中標者財政穩健並有足夠能力推展項目，將對獲考慮批出標書的投標者進行財務及其他相關審查，以及其建設和營運交通系統的經驗； 亦會加入合約條文，要求未來專營公司向政府提供保證金或擔保，同時禁止專營公司在系統開通前向股東分發由項目中產生的紅利。

政府發言人說，會透過立法引入一套技術中立、通用且標準化的全新規管框架，為授予和監管各個新集體運輸系統的專營權提供法定基礎，預期能縮短引進新系統的籌備時間，目標是於2026年內向立法會提交法案。

政府亦會應用簡化的建築物管制程序和設立一站式專責跨部門平台，讓專營公司與相關部門在項目推展初期起，已共同商議設計、建造和營運事宜，減省專營公司尋求意見和批准所需時間，加快整個審批流程。發言人亦表示，授予項目專營公司系統沿線用地的物業發展權進行全盤規劃及發展，可釋放相關用地的發展潛力，使物業發展與運輸項目能產生協同效應，提升商機。