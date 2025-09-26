明報新聞網
即時港聞

婚禮公司涉瞞場地車路屬政府禁路　董事判180小時社服令、公司罰14.4萬 (15:20)

婚禮公司Heywedd涉前年向顧客聲稱，位於元朗錦田的草地婚禮場地可供車輛直達，惟有顧客發現渠務署在通往場地的道路設「不得進入」告示，涉事婚禮公司和董事，以及另外3名銷售人員因而遭起訴。公司和董事早前承認15項罪，案件今（26日）在觀塘裁判法院判刑。裁判官指，控方也無法反駁，為何在某些時候公眾可自由使用涉案道路，接納被告未必是故意誤導，同時強調被告也知道涉案道路使用權「有些問題」，最終判董事180小時社服令、公司罰款14.4萬。

本案5名被告為鍾家杰、陸嘉殷、周詠彤、董嘉韻和OUT-FO LIMITED（商業名稱為Heywedd，下稱涉案公司）共被控31項「就消費者作出屬誤導性遺漏的營業行為」罪。其中，面臨12罪的涉案公司董事鍾家杰，早前承認3項控罪，餘下9罪獲不提證供起訴，他同時代表涉案公司承認12項傳票。辯方今進一步求情稱，法庭早前替被告鍾家杰索取的社服令報告正面，冀法庭採納報告建議判社服令。

裁判官彭亮廷判刑時提及，案中有12對新人向海關作出舉報，其中一對願在其他場地辦婚禮，其餘11對已花約6至13萬購買婚禮套餐的新人則不願接受替補安排，同時不獲退款，部分人已就事件展開民事訴訟。彭官亦提到，在某些時候，公眾人士可駕車使用涉案道路，使用過程不受政府人員限制，亦毋須登記。

彭官接納，被告未必是存心誤導新人涉案場地可供車輛直達，但被告也曾收到消息指，涉案道路不能再讓公眾自由使用，形容作為婚姻統籌的被告有「不可推卸的責任」。彭官續指，當事主知道婚禮不能於戶外舉行，必然感到失望，惟大部分人不獲退款，無疑「增添了多一分煩惱」，有人更要面對民事訴訟，批評涉案公司沒從消費者角度思考。

彭官直言，若非控方同意以「較低一級」罪責，即被告沒盡「應盡努力」為檢控基礎，法庭可判被告監禁。彭官最終基於被告已停運涉案公司、被告不良銷售手法持續數月、公司收取事主近100萬款等因素，判被告鍾家杰180小時社服令，另判涉案公司罰款14.4萬。

至於其餘3名被告，她們早前皆獲控方不提證供起訴，以2000元簽保守行為18個月，控罪獲撤銷。

相關字詞﹕法庭 婚禮公司 編輯推介

