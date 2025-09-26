林卓廷涉逃犯條例「鬧雙胞」案開審　控方將傳召陳恒鑌及周浩鼎作供 (13:22)

被告林卓廷（48歲）被控兩項「襲擊，妨礙或騷擾在會議廳範圍內的議員」罪。控罪指，林於2019年5月11日，與朱凱廸、范國威、郭家麒及區諾軒在立法會綜合大樓會議室1，襲擊、妨礙或騷擾在會議廳範圍內的議員，即陳恒鑌及周浩鼎。林今在庭上聽取控罪內容後，表示「法官閣下，我不認罪」。

林由大律師黃錦娟、管致行和郭雅媛代表。控方則由高級助理刑事檢控專員蕭啟業、及高級檢控官勞泳珊代表。控方於開庭時指，控辯雙方需要更多時間來商討承認事實內容，以及修改影片謄本字眼。辯方又稱，仍需時準備在庭上播放影片的設備。鄭官遂批准短暫休庭，讓雙方處理上述事項。

法庭再開庭後，控方指，由於影片有雜聲，辯方需向林索取指示，以確認謄本內容。辯方補充說，需再確認影片內「邊個人講過咩說話」，因此申請押後案件至周一續審，屆時可開始傳召證人作供。

鄭官其後詢問控方有關傳召證人的安排。控方稱，控方會傳召陳恒鑌及周浩鼎作供，另外考慮傳召一名立法會時任職員供辯方盤問。鄭官聽罷控辯雙方陳辭，批准押後案件至周一續審。

林於散庭時向旁聽人士微笑及揮手。旁聽席有人高呼「好掛住你呀，阿廷」、「撐住呀」。

鬧雙胞案有另外6名被告，朱凱廸及陳志全已認罪並分別被判囚14天及16天，范國威及郭家麒獲撤回控罪，區諾軒獲准以簽保守行為方式處理案件，梁耀忠已認罪並被判囚兩周。