即時港聞

港鐵中秋節當晚通宵行駛　國慶日加密班次 (12:57)

港鐵宣布，為方便市民及旅客在國慶日及中秋節外出，將由今日（26日）至10月8日加密多條鐵路線的班次，合共增加超過570班列車服務；中秋節當晚（10月6日）重鐵及部分輕鐵線將通宵行駛。高鐵亦將會於10月1日至8日期間，每日額外加開13對短途班次列車，其中10月4日（周六）會有120對列車來往香港西九龍站及內地站點，將是高鐵香港段通車以來單日最多列車運行。

港鐵表示，中秋節當日會由下午3時起逐步加強列車服務，提早行駛晚上繁忙時段班次。本地鐵路線及7條輕鐵路綫亦通宵行駛，機場快線、迪士尼線及東鐵線來往羅湖及落馬洲站除外；而港鐵巴士506、K51及K54A則會延長服務時間。

至於國慶日及前後日子，港鐵會在10月1日當天不同時段加密班次，主要集中於下午及晚上時間。而國慶黃金周期間，港鐵預計較多內地旅客及香港市民往來兩地，東鐵線將由今天至10月8日期間，於不同日子及時段加密班次，南行及北行班次均會比平時更頻密。

港鐵又說，已提前為國慶黃金周作部署，進一步增加羅湖及落馬洲站的標示和乘客資訊，客流高峰時會開啟「關愛通道」予有特別需要的乘客。港鐵亦已與電訊網絡營辦商協商，進一步提升羅湖及落馬洲站的手機流動網絡容量，以應付客流高峰的需求。

相關字詞﹕港鐵 高鐵 中秋節 國慶

