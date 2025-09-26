明報新聞網
即時港聞

24歲母受夫財困所擾誤殺女兒　判12個月醫院令　 (12:35)

3年前，24歲母親疑不堪追債壓力，帶着一歲女兒搬入北角劏房；家翁和家姑探訪時無人應門，揭發女嬰已離世。母親手機筆記寫有「與女兒離開」字眼，原被控謀殺罪，她基於「減責神志失常」承認誤殺罪，今（26日）於高等法院判刑。法官指本案實屬不幸，按照兩份精神科醫生報告的建議，判被告12個月醫院令。

女被告劉家琪（案發時24歲）承認於或約於2022年4月23日，在香港非法殺害女兒羅玥甯。法官陳嘉信判刑前引述被告背景，她在內地出生，曾在保險公司任職，案發時為家庭主婦。她與丈夫2020年7月結婚，丈夫在疫情時擔任兼職清潔工，是家中唯一經濟支柱；丈夫一度沉迷打機，疏忽照料家人，現任職廚房工作。

法官表示，被告曾替丈夫還債，遭債主登門追討，就算她更換手機號碼，仍受財務公司滋擾，不久她帶女兒遷出原本寓所，搬入劏房。法官指出，被告2022年4月開始有自殺念頭，警方搜出她的遺書和自殺筆記。根據兩份精神科醫生報告，被告當時患適應障礙（adjustment disorder），容易情緒低落，理性分析能力下降，想帶女兒輕生。

法官提及，醫生認為被告還押後已改善人際交往技巧，仍需進一步治療和訓練，重新融入社會。此外，醫生診斷被告情緒大致穩定，為了減低她自殘風險，建議她住院治療，接受跨專業團隊協助。法官表示，兩名醫生均建議判醫院令，決定採納醫生建議，判被告在小欖精神病治療中心履行12個月醫院令。

根據案情，警方案發時在劏房地上和牀上發現多條膠索帶，在洗手盆發現藥丸，雪櫃旁有果汁和必理痛，另有酒樽和未開封眼藥水。被告在遺書談及有自殺念頭和不想兩母女接受解剖，並稱想「帶女兒死亡」。法醫檢驗發現，女嬰面部充血、眼皮下有血斑，是典型窒息徵狀，或由頸靜脈受壓15至30秒所致，令頸血管破裂。

相關字詞﹕法庭 編輯推介

