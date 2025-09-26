明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

網傳A-1 Bakery扣員工獎勵假代風假　店方：惡劣天氣令出勤日數未達條件放獎勵假 (12:31)

颱風樺加沙襲港期間，社交平台threads上傳出連鎖麵包店A-1 Bakery以獎勵假代替颱風假，有報稱為店舖員工者發帖稱A-1 Bakery在周二及周三（23日及24日）期間，即八號、九號及十號風球生效期間，扣除員工獎勵假替代颱風假，指控對方違反《僱傭條例》。A-1 Bakery回覆本報稱，部分員工或因惡劣天氣，導致出勤天數未達「鼓勵條件」而未能獲發額外假期（獎勵假），強調「高度重視並尊重每位員工的權益」。

勞工處回覆指，僱主不可利用僱員在《僱傭條例》下的年假、法定假日或休息日，抵銷因惡劣天氣或「極端情況」而未能上班工作的時間。

樺加沙襲港期間，天文台本周二（23日）下午12時20分發出八號信號預警，並於下午2時20分正式發出八號信號。A-1 Bakery當日上午約9時半在社交媒體上宣布當日全線分店照常營業，惟位於太古城中心誠品生活分店因「天氣及交通影響」需暫停營業。八號信號生效後，A-1 Bakery當日下午約4時宣布鰂魚涌站、科學園、上環無限極廣場、鴨脷洲海怡西廣場及西貢的分店需暫停營業。A-1 Bakery同日下午6時公布翌日（24日）所有分店將暫停營業。

事主在23日下午約4時半發帖指控A-1 Bakery以獎勵假抵銷颱風假，指控A-1 Bakery違反《僱傭條例》。A-1 Bakery回覆本報表示，部分員工或因惡劣天氣，導致出勤天數未達「鼓勵條件」，而未能獲發額外假期（獎勵假），稱是為了公平對待已達至出勤條件的員工；又表示不論當月有任何暫停營業或縮時的情況，分店員工均有法定例假及大假。

A-1 Bakery在回覆中亦稱，若員工在暫停營業或縮時前已申請及批核的例假或大假，僅基於公平原則不可撤回。A-1 Bakery另提到事件源於額外假期日（獎勵假）在分店內部系統中名稱為「Day Off (假期)」，故或引起部分員工困惑，因而對此表示遺憾。

勞工處回覆本報查詢表示，《僱傭條例》下僱主不可用僱員的年假、法定假日或休息日，抵銷因惡劣天氣或「極端情況」而未能上班工作的時間。

相關字詞﹕樺加沙 僱傭條例 僱傭權益 編輯推介

上 / 下一篇新聞