網傳A-1 Bakery扣員工獎勵假代風假　店方：惡劣天氣令出勤日數未達條件放獎勵假 (12:31)

勞工處回覆指，僱主不可利用僱員在《僱傭條例》下的年假、法定假日或休息日，抵銷因惡劣天氣或「極端情況」而未能上班工作的時間。

樺加沙襲港期間，天文台本周二（23日）下午12時20分發出八號信號預警，並於下午2時20分正式發出八號信號。A-1 Bakery當日上午約9時半在社交媒體上宣布當日全線分店照常營業，惟位於太古城中心誠品生活分店因「天氣及交通影響」需暫停營業。八號信號生效後，A-1 Bakery當日下午約4時宣布鰂魚涌站、科學園、上環無限極廣場、鴨脷洲海怡西廣場及西貢的分店需暫停營業。A-1 Bakery同日下午6時公布翌日（24日）所有分店將暫停營業。

事主在23日下午約4時半發帖指控A-1 Bakery以獎勵假抵銷颱風假，指控A-1 Bakery違反《僱傭條例》。A-1 Bakery回覆本報表示，部分員工或因惡劣天氣，導致出勤天數未達「鼓勵條件」，而未能獲發額外假期（獎勵假），稱是為了公平對待已達至出勤條件的員工；又表示不論當月有任何暫停營業或縮時的情況，分店員工均有法定例假及大假。

A-1 Bakery在回覆中亦稱，若員工在暫停營業或縮時前已申請及批核的例假或大假，僅基於公平原則不可撤回。A-1 Bakery另提到事件源於額外假期日（獎勵假）在分店內部系統中名稱為「Day Off (假期)」，故或引起部分員工困惑，因而對此表示遺憾。

勞工處回覆本報查詢表示，《僱傭條例》下僱主不可用僱員的年假、法定假日或休息日，抵銷因惡劣天氣或「極端情況」而未能上班工作的時間。