明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

精神分裂男亂刀斬斃生父　認誤殺判無限期醫院令 (12:09)

一名患偏執型精神分裂症男子2021年從超市買刀，打算探訪生父時送給對方，其後二人疑在葵涌單位爭執，男子以刀亂斬生父逾80刀而死。他早前基於「減責神志失常」承認誤殺罪，法官郭啟安今（26日）在高等法院判刑指，據報告內容，被告長年患精神疾病，事發時精神狀况受損，未能自我控制，未來仍有暴力風險，遂接納建議判他無限期醫院令。

被告李文樂（現年35歲）原被控2021年10月11日在葵涌荔景山路180號賢麗苑一單位謀殺李學財(終年78歲)，但基於其精神狀況改認誤殺罪，獲控方接納。被告2018年有一項傷人紀錄，涉以菜刀傷害其胞姊，被判醫院令3個月。辯方今稱已向被告解釋精神科報告內容，被告同意並願意履行醫院令。

法官指，被告曾在理大就讀心理學兩年，輾轉轉換不同工作，包括客戶服務員、文員、項目助理等，亦曾入住復康中心。辯方求情稱本案是悲劇，被告受病情影響導致心智異常，失去判斷對錯的能力。法官引述報告指，被告患偏執型精神分裂症，腦海浮現聲音告訴他要殺死父親，亦有幻覺以為對方並非自己生父、父母要毒殺他以及自己會英年早逝。

法官提到，事發時被告情況惡化，近3個月沒有與家人聯繫，另停止服藥和工作，報告認為他當時沒有理性判斷和自我控制的能力，事後的治療效果亦不顯著，仍有暴力風險。法官考慮案中所有情况後，判被告無限期醫院令，認為持續和強制的精神治療對他有益。

相關字詞﹕精神分裂 法庭 編輯推介

上 / 下一篇新聞