樺加沙｜蔡若蓮：有兩校因塌樹未清仍未復課　決定復課前已先了解各校情况 (11:04)

蔡若蓮於商台節目《在晴朗的一天出發》表示，近月出現較多風暴、黑雨等惡劣天氣，學生學習亦難免受影響，故當局認為合適時就復課。她稱，昨日有30多間學校因校舍受風暴影響未有上課，亦有10多間學校使用網課，至今日大部分學校已清理好校舍。

被問到會否考慮「打風不停學」安排，要求學生在風暴期間在家上網課，蔡若蓮說，相信各校在新冠疫情期間已設立足夠網課設施，惟要考慮部分居於偏遠地區的學生家中的信號問題等，認為如果只停課「一日半日」，學校可考慮佈置閱讀或其他活動，讓學生在家進行；如果風暴影響時間長，亦要讓學校可提早部署，確保支援更到位才上網課會較好。

擬設教師執業證書制度 續證年期會考慮法律及學校運作而訂

《施政報告》提出增設教師執業證書制度，蔡若蓮重申，做法是確保教師掌握最新知識、確保專業。至於教師每隔多久要申請續領執業證書，她稱仍未決定，當局會考慮法律及學校運作等。

早前出現有學校借殼辦學，她強調對此零容忍，當局若確定有關情况會「釘牌」；當局另已就有內地學校或補習社聲稱替香港學校招生等，向內地部門投訴，兩地有專班互通資訊，暫時無再發現相關做法。