明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

樺加沙｜蔡若蓮：有兩校因塌樹未清仍未復課　決定復課前已先了解各校情况 (11:04)

因應超強颱風「樺加沙」襲港，全港所有學校於周二及周三停課兩天。教育局長蔡若蓮說，有兩間學校今日（26日）因應有大型樹木倒塌待清理，仍未能復課。對於有學生昨要跨過塌樹才可前往校舍，教育局是否有考慮風暴後再停課一天，蔡若蓮表示，局方在八號風球除下前已向各校了解校舍情况，並掌握政府跨部門信息，包括道路情况，評估後認為即使恢復上課亦無安全問題。

蔡若蓮於商台節目《在晴朗的一天出發》表示，近月出現較多風暴、黑雨等惡劣天氣，學生學習亦難免受影響，故當局認為合適時就復課。她稱，昨日有30多間學校因校舍受風暴影響未有上課，亦有10多間學校使用網課，至今日大部分學校已清理好校舍。

被問到會否考慮「打風不停學」安排，要求學生在風暴期間在家上網課，蔡若蓮說，相信各校在新冠疫情期間已設立足夠網課設施，惟要考慮部分居於偏遠地區的學生家中的信號問題等，認為如果只停課「一日半日」，學校可考慮佈置閱讀或其他活動，讓學生在家進行；如果風暴影響時間長，亦要讓學校可提早部署，確保支援更到位才上網課會較好。

擬設教師執業證書制度　續證年期會考慮法律及學校運作而訂

《施政報告》提出增設教師執業證書制度，蔡若蓮重申，做法是確保教師掌握最新知識、確保專業。至於教師每隔多久要申請續領執業證書，她稱仍未決定，當局會考慮法律及學校運作等。

早前出現有學校借殼辦學，她強調對此零容忍，當局若確定有關情况會「釘牌」；當局另已就有內地學校或補習社聲稱替香港學校招生等，向內地部門投訴，兩地有專班互通資訊，暫時無再發現相關做法。

相關字詞﹕樺加沙 蔡若蓮 施政報告2025 教師執業證書制度 編輯推介

上 / 下一篇新聞