休班警認非禮女途人候判　稱是「酒精惹的禍」　官不肯定「有幾醉」 (21:16)

辯方為認罪的被告鄭毓偉（33歲，報稱警員）求情時又指，被告或會因本案失去工作及宿舍，冀法庭判處非監禁式刑罰，例如緩刑。

陳官回應，根據案情，被告被捕後在警誡下聲稱，他只是在協助制服非禮事主的人；故法庭不肯定他「有幾醉」。陳官續說，相信被告未必會再犯事，但他若要求被判非即時監禁，「呢一刻難啲」，並向被告說「你自己職業，你自己好清楚」，考慮案件性質嚴重，決定先為被告索取報告再判刑。

案情指，今年2月4日凌晨約2時45分女事主X步出港鐵鑽石山站時，發現被告接近她，她繼續走到黃大仙鳳德道附近行人天橋的升降機外時，被告走到她面前，用他的左手去摸她的右胸。X受驚下跌倒，被告彎腰並繼續摸她的胸，又隔着她的褲子來摸她私處。

被告最終逃去，X追着他，5名途人制服被告並報警。被告被捕後在警誡下否認犯案，說「我喺前面見到個XX非禮完佢，之後跑咗落嚟，之後俾路人撳低咗」。