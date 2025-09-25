明報新聞網
即時港聞

休班警認非禮女途人候判　稱是「酒精惹的禍」　官不肯定「有幾醉」 (21:16)

女途人深宵在途經黃大仙一升降機時，遭一名休班警摸胸，她當場被嚇至跌倒，惟對方彎腰繼續非禮她，最終被其他途人制服及報警。該休班警今（25日）於九龍城裁判法院承認一項非禮罪。辯方求情時稱，事件源於「酒精惹的禍」，但裁判官陳志輝回應，法庭不肯定他「有幾醉」，決定先下令被告還押至10月8日，為他索取背景報告再作判刑。

辯方為認罪的被告鄭毓偉（33歲，報稱警員）求情時又指，被告或會因本案失去工作及宿舍，冀法庭判處非監禁式刑罰，例如緩刑。

陳官回應，根據案情，被告被捕後在警誡下聲稱，他只是在協助制服非禮事主的人；故法庭不肯定他「有幾醉」。陳官續說，相信被告未必會再犯事，但他若要求被判非即時監禁，「呢一刻難啲」，並向被告說「你自己職業，你自己好清楚」，考慮案件性質嚴重，決定先為被告索取報告再判刑。

案情指，今年2月4日凌晨約2時45分女事主X步出港鐵鑽石山站時，發現被告接近她，她繼續走到黃大仙鳳德道附近行人天橋的升降機外時，被告走到她面前，用他的左手去摸她的右胸。X受驚下跌倒，被告彎腰並繼續摸她的胸，又隔着她的褲子來摸她私處。

被告最終逃去，X追着他，5名途人制服被告並報警。被告被捕後在警誡下否認犯案，說「我喺前面見到個XX非禮完佢，之後跑咗落嚟，之後俾路人撳低咗」。

相關字詞﹕編輯推介 法庭 休班警 非禮

