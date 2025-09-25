明報新聞網
即時港聞

立法會三讀通過業權註冊制修例草案　新批土地先行 (19:21)

立法會今日（25日）三讀通過在新批土地先行實施《2025年業權及土地的註冊（雜項修訂）條例草案》，即《條例》生效當日或之後的新土地會「以冊為準」，業權註冊紀錄屬業權不可推翻的證據，毋須再翻查以往業權文件，以取代現行的契約註冊制，預計條例2027年上半年生效。至於現有土地，發展局長甯漢豪表示，政府計劃在明年開始，與持分者商討可行的轉制方案。

香港實施契約註冊制逾180年，雖然政府2004年制定《土地業權條例》，但各方未能就主要議題達成共識，條例至今仍未生效。是次修例建議包括未能收回物業的「不知情前擁有者」能獲得彌償基金補償，擬議彌償上限為5000萬元及徵費率0.014%；逆權管有不適用於新土地，以及真誠及不知情買家，即使有關物業的轉移曾牽涉第三者的欺詐，仍可享有不可推翻的業權等。

甯漢豪稱，政府通過「先易後難」方式，目的是希望有關制度能早日落實，先行在新土地實施業權註冊制度，有助敲定日後將業權註冊制度擴展到現有土地的安排，修例通過後，政府會在明年制訂6條附屬法例並按先訂立後審議的程序提交立法會，並與業界和公眾進行條例實施的籌備和宣傳教育工作，讓修例在2027年上半年生效。

至於現有的土地註冊，甯漢豪說，土地註冊處已啟動內部研究，評估在現有290萬份土地登記冊中有問題的登記冊範圍和類型，以便就轉制提出建議，政府希望明年起與持份者作出較具體的諮詢，以訂出最切實可行的現有土地轉制方案，例如分階段轉制、先行轉換較近期批出的現有土地。

另外，條例草案指只限指明人士如律師及清盤人才可查閱舊有業權。社福界立法會議員狄志遠關注，過往揭發套丁行為、高官換樓的調查報道均依賴土地歷史紀錄作證，若收緊查冊，可能削減公眾監察的權力，香港是國際金融中心，過度限制查冊可能削弱投資者的信心。

甯漢豪指，條例草案建議的查冊安排符合當局一貫的原則，安排符合當局一貫原則，即在保障私隱、提供便捷的查冊服務，以及維持物業市場的透明及有效運作之間會取得平衡，並同時營造良好的營商環境，協助業界發展。她強調公眾及業界可查閲資料以確定物業業權，詳細安排會在附屬法例中訂明，屆時會諮詢持份者並提交立法會審議。

法律界議員林新強則表示對相關草案有保留，業界對實際操作仍有不少擔憂，例如業主將物業賣給兩個不同買家，但後者先註冊同意警告書，業權應屬誰，惟政府回覆稱先登記同意警告書的人士先得，意味即使買家簽買賣合約的先後次序或無作用，有別於現行做法，因此希望政府就實際操作問題作跟進。

