無業男涉於TG發布「隨機殺狗」等言論　判囚15個月 (19:06)

被告梁凱富（現30歲）曾任職選舉事務處文職人員。他早前被裁定一項煽惑他人普通襲擊、一項煽惑他人刑事損壞，及一項煽惑他人有意圖而導致他人身體受嚴重傷害罪成。辯方求情稱，被告患自閉症譜系障礙、注意力不足過動症，及間歇性暴怒症，冀法庭索取精神科醫生報告以決定是否判處醫院令。

崔官指出，從被告過往學業及工作表現可見，被告生活沒受病情影響，認為不適宜判處醫院令，判囚是唯一判刑選項。崔官又指，被告不但鼓勵他人一有機會便殺害警察，更提出大額獎金去誘使他人炸毀檢測中心，一旦有人將言論付諸實行，將來導致傷亡慘重的後果，加上公眾可以接觸涉案言論，影響力不容忽視。由於被告罪責嚴重，判刑須兼具阻嚇及懲處，被告審訊後被定罪，沒有任何減刑因素，判囚15個月。

根據控方案情，被告分別於2022年2月17、22和23日在群組提及「全民強檢殺到，你唔打狗，狗就會拖你入新屋嶺被人X死」、「邊個去炸一間核酸站，我就俾手足50萬」、「隨機殺狗，唯一出路」的涉案言論，意圖煽惑他人犯案。