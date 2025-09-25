高級督察涉非禮女下屬　事主否認與被告不咬弦 (19:06)

被告梁閏成（56歲，高級督察）已被停職，否認各一項猥褻侵犯及普通襲擊罪。事主女子X今第二日作供，她指案發日回家後將遭被告捉住手及擁抱的事告訴父母，而她覺得尷尬，故沒立即把遭被告觸碰臀部一事告訴他們。父親着她舉報事件，她翌日把事件告知與她在同隊中工作的男友後，致電警方的性騷擾支援熱線揭發事件。

辯方其後盤問X，指出被告不滿X的工作表現；X答「可以做得更好囉」。X承認試過在寫拘捕令時寫錯內容，也曾在被告責怪她拖延工作時，向他解釋原因是人手不足。辯方續指，X因被告的評語而不服氣、與他工作關係不和諧、「心入面唔中意被告」；X均不同意。辯方又稱，被告曾質疑X英語欠佳，問她「大學生啲英文水平咁樣嘅」，X當時答，她的學位是「買返嚟」；X今解釋，她當時只是開玩笑，並沒買學位。

至於襲擊一事，X稱案發日手持文件夾進入被告房間時，在桌上放下文件夾後遭被告緊握雙手。辯方則指被告桌面混亂、根本沒位置讓X放文件夾，被告也沒捉住她的手；X不同意。辯方再稱，被告沒非禮X，而擁抱及拍打臀部等情節只是她幻想出來；X不同意。

X的母親Y之後供稱，X案發日回家後情緒低落，而她和丈夫得悉事件後鼓勵X舉報，否則「下次唔知會發生咩事」。Y說不明白「點解今時香港仲會發生呢種事」。