兩名女子於「樺加沙」襲港期間帶小童到海怡半島「追風」　涉疏忽照顧兒童被捕 (20:42)

西區警區刑事總督察張蔚珊指，警方昨日（24日）留意到網上社交媒體影片，見到兩名成人帶一名男童到港島南區海怡半島岸邊觀浪。一名女子用手機自拍期間，大浪湧上岸，3人走避不及，被巨浪淹沒倒地，幸好3人沒有被海浪捲走，危及生命。

警方十分重視案件，追查大量閉路電視片段，迅速鎖定兩名涉案成人身份。今日（25日）下午，西區警區刑事部探員登上香港仔一個住宅單位，拘捕兩名分別36歲印度裔及32歲斯里蘭卡裔女子，兩人均持有本港身份證，分別為男童母親及其朋友。警方亦在該單位尋獲片中8歲男童，男童手腳有明顯擦傷，他已被送往醫院檢查。

張蔚珊指，警方會繼續調查其他類似的事件，包括進行網上巡邏，留意社交媒體有無其他類似片段，作為調查和搜集證據的其中一個方向，並會徵詢律政司意見。另外，根據《泳灘規例》，任何人進入已關閉的泳灘，即屬違法，可被檢控，最高可被罰款2000元及監禁14日。警方昨（24日）十號颶訊號生效期間接報，指有泳客仍進入屯門黃金泳灘游泳，警方會繼續調查，不排除檢控相關人士。

張強調，政府在颱風「華加沙」襲港前已透過不同媒介勸喻市民不要追風逐浪，但仍有市民不聽勸喻，令自己身處險境。今次事件，有家長明知危險仍帶同子女進行高風險行為，罔顧兒童安全的行為有機會觸犯疏忽看管兒童罪，違反香港法例第212章《侵害人身罪條例》第27條。一經定罪，最高可處監禁10年。