明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

58歲男涉三度性侵未成年親女罪成　11月判刑 (17:16)

58歲父親涉三度性侵未成年親生女兒，包括伸手碰對方胸部和私處，又要求女兒替她拉褲鏈，因而被控3項非禮罪及一項煽惑16歲以下兒童作猥褻作為罪。被告否認全部控罪受審，法官今（25日）頒布裁決，明言不接納辯方所指，事主年幼的時胸部不算「禁區」，強調「父女之間也不能越線」，又認為被告藉要求事主拉褲鏈獲取性滿足和快感，裁定他全部罪成。法官將案件押後至11月13日判刑，待索取被告的背景被告和事主的創傷報告，其間被告還押。

控方指稱，被告T.S.K.（58歲）於2013至2019年，3度在葵涌某單位非禮2008年出生的女兒X的胸部、私處及臀部。被告又於2015至17年某天向X說「喂，幫我拉拉鏈」，而兩人最終沒有任何身體接觸。辯方則強調，被告沒有猥褻侵犯X，又指法庭未能排除X處於反叛期，出於討厭父母而作出指控。

針對X的證供，區院暫委法官徐綺薇在裁決時分析，4項控罪案發期間，X就讀幼稚園高班至小五，或不清楚何謂性侵，但有能力憑記憶回想被告的行為。徐官又提及，X曾於2020年向被告發信息稱自己已長大，提醒被告勿觸碰她某些身體部位。徐官反問，「若果X存心捏造事實，為何她要向被告作出上述提醒？」坦言看不到X有動機捏造事實誣陷被告。

就著3項非禮罪，徐官指出，一般正常心智的人不會視掃胸為「父愛的體現」，並拒絕接納辯方所指，被告的行為屬於「唧」遊戲的一部分，以及X年幼的胸部不算「禁區」。徐官同時信納X就非禮事件的說法，終裁定被告3項非禮罪成。

至於煽惑猥褻罪，徐官指，被告在案發當日被妻子Y提醒沒拉褲鏈，正常心智的人在此情況下應會自行拉褲鏈，被告卻在Y面前要求X替他拉褲鏈。徐官指出，拉褲鏈的過程必然會碰到下體，反映被告顯然不介意Y在場目睹此事，以達致性滿足，「其嚴重猥褻程度可想而知」，終裁定被告煽惑猥褻罪成。

相關字詞﹕法庭 編輯推介

上 / 下一篇新聞