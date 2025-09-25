58歲男涉三度性侵未成年親女罪成　11月判刑 (17:16)

控方指稱，被告T.S.K.（58歲）於2013至2019年，3度在葵涌某單位非禮2008年出生的女兒X的胸部、私處及臀部。被告又於2015至17年某天向X說「喂，幫我拉拉鏈」，而兩人最終沒有任何身體接觸。辯方則強調，被告沒有猥褻侵犯X，又指法庭未能排除X處於反叛期，出於討厭父母而作出指控。

針對X的證供，區院暫委法官徐綺薇在裁決時分析，4項控罪案發期間，X就讀幼稚園高班至小五，或不清楚何謂性侵，但有能力憑記憶回想被告的行為。徐官又提及，X曾於2020年向被告發信息稱自己已長大，提醒被告勿觸碰她某些身體部位。徐官反問，「若果X存心捏造事實，為何她要向被告作出上述提醒？」坦言看不到X有動機捏造事實誣陷被告。

就著3項非禮罪，徐官指出，一般正常心智的人不會視掃胸為「父愛的體現」，並拒絕接納辯方所指，被告的行為屬於「唧」遊戲的一部分，以及X年幼的胸部不算「禁區」。徐官同時信納X就非禮事件的說法，終裁定被告3項非禮罪成。

至於煽惑猥褻罪，徐官指，被告在案發當日被妻子Y提醒沒拉褲鏈，正常心智的人在此情況下應會自行拉褲鏈，被告卻在Y面前要求X替他拉褲鏈。徐官指出，拉褲鏈的過程必然會碰到下體，反映被告顯然不介意Y在場目睹此事，以達致性滿足，「其嚴重猥褻程度可想而知」，終裁定被告煽惑猥褻罪成。