於連登呼籲公開非禮案事主相片　32歲男被判120小時社會服務令 (17:07)

辯方今進一步求情指，被告周卓銘(32歲)出生於有教養的家庭，他並非存心不尊重女性，因「多口」換來定罪紀錄，已明白自己言行不當，對事主造成不便並致歉，冀法庭接納感化官建議，判被告社會服務令。

裁判官判刑指，被告干犯的罪行嚴重，可有深遠影響，令他人不願上庭作供。惟考慮到被告初犯、沒有因案獲得財政利益，同時接納辯方求情稱他無惡意，出於貪玩犯事等所有相關情況，判處被告社服令120小時。

控辯雙方承認的事實指出，去年5月7日，有人在連登討論區發布有關港大迎新營非禮案的帖文，有連登帳戶同日留言稱「Po條女啲相先啦，除好褲啦」。被告被捕後在警誡下承認涉案留言由他發布。他審訊中稱「Po」一詞解作「Please Observe」，裁判官裁決時不信納，指被告具一定英文水平，若要表達該英文短語，應該用大寫「PO」或「P.O.」，而非「Po」，肯定他煽惑他人披露事主相片，且披露明顯會造成傷害。