大坑西邨拒遷案續審　多一名居民與平民屋宇和解 (15:43)

原告為平民屋宇，本案原涉7名被告，當中黃桂榮早已達成和解，馮德樂日前達成和解，餘下5人即甄國業、曹綽芝、關偉建、馬媚媚及譚蕙蘭確認開審。

曹綽芝早前嘗試與平民屋宇商討和解方案。法官陳錦泉開庭後詢問曹是否繼續抗辯，並提醒其理據勝算不大。曹欲依賴她祖父買入光民村單位的歷史，稱「我阿爺真金白銀買入…講明係我阿爺財產」。惟陳官引述平民屋宇一方已回應該歷史背景，又指法庭只能審理單位管有權的議題，「依家係跟法律理據，唔係跟人情理據」。

其後平民屋宇一方傳召屋邨經理侯劍强作供。侯確認平民屋宇成立目的是向兩個類別人士提供住屋，即政府批准入住人士及收入低下人士。侯又指，平民屋宇提供廉價房租令租戶得以累積財富負擔私樓，大坑西邨自1997年起沒有加租，每戶租金介乎500至2250元，平均租金800元。

居民一方大律師杜加栩盤問時，質疑侯無法確立居民有經濟能力負擔私樓的說法。侯回應指，他在屋邨工作期間見過獨居及需依靠政府津貼維生的長者，亦見過駕駛名車出入的租戶，但稱不能肯定本案居民是否有能力負擔私樓；杜又指，平民屋宇多年來以低廉租金出租單位，必然不欲低收入居民面臨「冇屋住」情況，侯表示「相信係」。