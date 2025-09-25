失業率3.7%　議員促進一步限外勞　孫玉菡相信現有措施有效 (14:20)

工聯會議員鄧家彪提出口頭質詢，關注勞工處除了招聘會外有沒有其他措施舒緩建造業、餐飲服務業及零售業的失業情况，他續指，過往已有議員倡議政府以更強硬的措施，如凍結、暫緩輸入外勞及設「熔斷機制」限制外勞輸入，以保本地就業。鄧質疑，依政府「超前部署」的施政風格，是否仍要待失業率再升「先做嘢」，建議政府加強保就業措施。

孫玉菡回應時重申，香港正經歷經濟轉型；又稱政府限制輸入外勞措施大前設是本地工人優先就業，相信措施奏效。孫稱，再培訓局已為待業及失業人士提供就業掛鈎課程，以助掌握不同行業的職業技能，提升就業機會；亦會為失業率較高的行業提供專門的再培訓支援，提升競爭力。孫玉菡亦表示，未來五年，政府每年平均工務工程開支將由900億元增至1200億元，經濟復甦亦令私營工程量回升，建造業議會積極統籌業界加強培訓建造業人士，亦會加強就業配對服務。

議員關注中高齡失業問題 孫玉菡：外勞影響有限

工聯會議員陳穎欣及勞工界議員周小松均指出中高齡人士失業問題。周小松指出，55至59歲年齡組別失業率上升趨勢最為嚴重，該段年齡組別的失業率由去年11月至今年1月的3%，逐月上升至4.6%，僅次於年青人組別。周小松指有僱主因外勞放寬逼走本地工人，指有不少僱主傾向聘請年輕力壯的外勞，故「想辦法逼走本地僱員」，質疑政府有否評估此年齡組別的失業率急升，源於外勞放寬及各類人才計劃帶來之競爭。

孫玉菡回應表示，外勞總人數為32000人，總勞動人口為340多萬人，外勞人口佔比不過1%，稱影響有限，又表示留意到某些行業失業人數上升，稱政府已針對該等行業作「因時制宜」的措施。

議員指出政府就業配對服務不足 孫玉菡：配對需時

批發及零售界議員邵家輝引述勞工處數據指，職位空缺由過往單月11萬個，降至4萬多個，向勞工處求職的人則有4000多個，而有三分之二的工種月薪逾15000元，質疑局方配對服務不足。孫玉菡回應指就業配對需時，僱主及僱員有各自需求，又指「全世界都無可能100%配對到」，表示局方將持續下工夫，提升配對率。

社福界議員狄志遠提到，殘疾人士失業率比一般人低，指因機構擔心或「怕麻煩」避免僱用殘疾人士，又指政府內部聘用殘疾人士的數字亦下跌，認為政府應以身作則，並已相關措施推動殘疾人士就業。孫玉菡表示勞工處及社福署一直有計劃已特定資源幫助殘疾人士就業，指會繼續推動僱主為殘疾人士提供不同崗位，又表示政府會在「可能範圍」內聘請殘疾人士。