明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

女銀行家注射Botox後亡　伊院醫生引述被告指事主對注射感焦慮 (14:29)

私人銀行副總裁張淑玲2018年在一間醫務診所注射「Botox針」後死亡，涉案九旬主診醫生李宏邦被控一項誤殺罪，案件今（25日）在高院續。伊利沙伯醫院內科副顧問醫生供稱，被告事後告知，他知悉事主有哮喘病，間中氣促氣喘，曾問她有否攜帶噴劑在身，事主指沒有；被告又指，事主曾表達對注射Botox感到焦慮。

被告李宏邦（現年93歲）被控於2018年11月12日在香港，因嚴重疏忽而非法殺死張淑玲（52歲）。伊利沙伯醫院內科副顧問醫生鄧慶璋供稱，事主送院後當晚約9時，他曾致電報案人查詢事主情况，不久後被告兒子回撥電話，並轉交被告接聽。被告稱事主有先天性眼廉下垂，曾為她進行脫髮和肌肉痛的治療以及注射Botox，知道她另有哮喘病史，但自己非這方面的主診醫生。

就事發過程，鄧引述被告稱他曾問事主有否帶治療氣喘用的噴劑，事主稱沒有，當日她前來診所進行Botox注射，事前被告向她提供半片有助眠和鎮靜效果的思諾思，另因她表示對注射焦慮，因此注了射丙泊酚；混合物亦含有利多卡因成分，惟被告沒有提及咪達唑侖和配西丁的使用。鄧續指，被告稱事主隨後面部發紫、沒有脈搏，開始為她急救。

鄧補充，若患者陷入昏迷，其出現支氣管肺炎的機會會提高，尤其當患者體內有食物殘渣而流向肺部，影響呼吸，因此或需插喉保護呼吸道。聆訊明續。

相關字詞﹕法庭 編輯推介

上 / 下一篇新聞