女銀行家注射Botox後亡　伊院醫生引述被告指事主對注射感焦慮 (14:29)

被告李宏邦（現年93歲）被控於2018年11月12日在香港，因嚴重疏忽而非法殺死張淑玲（52歲）。伊利沙伯醫院內科副顧問醫生鄧慶璋供稱，事主送院後當晚約9時，他曾致電報案人查詢事主情况，不久後被告兒子回撥電話，並轉交被告接聽。被告稱事主有先天性眼廉下垂，曾為她進行脫髮和肌肉痛的治療以及注射Botox，知道她另有哮喘病史，但自己非這方面的主診醫生。

就事發過程，鄧引述被告稱他曾問事主有否帶治療氣喘用的噴劑，事主稱沒有，當日她前來診所進行Botox注射，事前被告向她提供半片有助眠和鎮靜效果的思諾思，另因她表示對注射焦慮，因此注了射丙泊酚；混合物亦含有利多卡因成分，惟被告沒有提及咪達唑侖和配西丁的使用。鄧續指，被告稱事主隨後面部發紫、沒有脈搏，開始為她急救。

鄧補充，若患者陷入昏迷，其出現支氣管肺炎的機會會提高，尤其當患者體內有食物殘渣而流向肺部，影響呼吸，因此或需插喉保護呼吸道。聆訊明續。