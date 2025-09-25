明報新聞網
即時港聞

政府指「預製菜」難定義　立法規管或有困難　將參考內地經驗 (14:12)

民建聯立法會議員黃俊碩於立法會提出口頭質詢，關注近年本港食物安全問題是否涉及「預製菜」，關注當局會否推出法例規定食肆須表明食品屬「預製菜」。環境及生態局長謝展寰指，「預製菜」未有清晰定義，食環署並無備存食安問題相關檢控中，涉及「預製菜」的檢控分項數字。謝展寰認爲，若硬性規定食肆標明食物屬「預製菜」，將難以執法，且容易引發食肆與消費者之間的爭拗。

內地計劃推出有關「預製菜」的官方標準。黃俊碩追問當局會否就「預製菜」制定清晰標準以便監管。謝展寰稱内地監管「預製菜」是為推動食物產業發展，指當局與内地目標一致。至於消費者知情權方面，謝認為仍需時間參考内地的發展經驗。

自由黨張宇人則關注抽檢程序，指若食環署僅抽查食物製成品樣本，或難以了解食材處理及運輸程序，質疑會否導致食安風險。謝展寰回應指食環署抽檢流程除檢查食材外，亦會檢查處理、運輸、儲存情况、廚房環境等，若將檢查流程與「預製菜」掛鈎，將導致情况更複雜，他以臘腸和包裝蔬果爲例，認為「預製菜」難以定義，當局對於「預製菜」的處理會以保障食物安全和推進產業發展兩方面為主。

另一名議員梁文廣指，近年有無牌外賣於工業大廈甚至住宅中售賣，「預製菜」無需複雜的烹調工具，變相方便無牌食肆。謝展寰表示無牌食肆問題非由「預製菜」菜引致，食環署近年已大力打擊無牌經營的食物業處所。

相關字詞﹕預製菜 謝展寰 立法會

