即時港聞

郭偉强倡惡劣天氣下非緊急工種設「停工安排」　孫玉菡：不合適 (12:08)

工聯會立法會議員郭偉强提出口頭質詢，關注保障惡劣天氣下僱員的安全和權益，並關注當局會否設立「停工安排」，規定非緊急服務工種在惡劣天氣及「極端情况」下無須上班。勞工及福利局長孫玉菡重申設「停工安排」並不合適，認為對維持社會有效運作及盡早復常帶來負面影響，並削弱勞資雙方在工作安排上的靈活性，「一刀切」列明需要返回工作地點當值的工種和「指定人員」類別，實際操作上並不可行。

孫玉菡說，各行業工作性質和營運模式各有不同，僱員是否需要返回工作地點須視乎實際情况，不少緊急或與民生密切相關的服務仍須維持運作及作出靈活調動。他續說，不同行業及工種有其相聯性或供應鏈的關係，環環緊扣，不能單純以個別行業及工種的一般性質，決定是否屬於緊急服務。

周小松建議對違《守則》僱主施行政處罰　孫玉菡認為做法不適宜

勞工處發布的《惡劣天氣及「極端情況」下工作守則》就熱帶氣旋、暴雨警告發出時的工作安排提供實務指引，稱僱傭雙方應就工作安排、津貼案排等協商。勞聯周小松稱，工會每年收到不少投訴，指有僱主會扣減未有在惡劣天氣時上班的員工的假期、薪金或勤工獎，關注當局會否對違反《守則》的僱主作行政處罰，如不准申請輸入外勞、政府資助，或不可投標政府工程等。

孫玉菡回應說，如果僱員因未有在惡劣天氣下及時上班而被扣減工資，應透過勞工處勞資關係科作調停及排解糾紛，認為不適宜因守則方面的爭拗，延伸至在其他方面對僱主施加限制，否則或窒礙經濟發展並影響僱主投資信心，稱要對勞資雙方都公道。

勞聯林振昇關注政府有否檢視有多少僱主有遵守《守則》，孫玉菡說目前當局無此方面資料，會想辦法搜集更多資訊以檢視運作狀况，再考慮會否加強或修改守則。 

工聯會陸頌雄說，廣東省採取「五停」機制，問及當局會否願意去當地請教。孫玉菡表示，明白現行守則或要及時更新改變 ，當局願意做，會向不同地方了解其做法，惟認為要用香港的獨有方法，去處理香港獨有的狀况，稱香港多年來已有行之有效的辦法，且社會復常速度非常快，應珍惜現有的制度及運作方式。

