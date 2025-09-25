明報新聞網
即時港聞

樺加沙︱陳健碩倡研究提升防波堤抗風暴潮能力 (12:05)

超強颱風樺加沙襲港期間，香港富麗敦海洋公園酒店大堂的玻璃大門不敵洪水碎裂，引致大批泥水不斷湧入，有人被泥水沖至失足跌倒。香港工程師學會前會長、土力工程處前處長陳健碩今（25日）解釋指極端天氣下，酒店或需以最高級別的強化玻璃及加強防浪能力應對風暴，政府亦應研討防波堤吸收更多海浪能量的方法，以減低風暴潮的威力；陳健碩又擔心有遊客專程來港觀浪，因此倡議政府立法，防止市民在海邊觀浪。

陳健碩今早接受港台節目《千禧年代》訪問時表示，樺加沙威力不小，但香港整體算是安全渡過，惟擔心市民在風暴襲港期間仍到海邊觀浪，認為現時海濱長廊的出現吸引更多人觀浪，政府或應透過立法防止市民「追風」，或在颱風襲港期間封鎖海濱長廊的出入口，以保障市民安全。

對於有否必要把海岸防線向內移動，以減低風險，陳健碩表示香港寸金尺土，把海岸線向內移動或會浪費土地，政府應以土地工程應付極端天氣。陳健碩指，香港建築在抵抗風力的指引上有高要求，但在抵抗風暴潮卻無特別標準，僅靠防波堤抵禦海浪。

陳健碩解釋，暴風雨期間，比起潮水上漲，海浪的殺傷力最大，陳續指，除了風向及風速，風程較值得關注，因風程愈遠，海浪愈大，如海浪在深層區域高兩、三米，到達岸邊（淺層區域）時便會釋放能量「破浪」，海浪可達兩、三層樓高，可把人捲進海裏。

陳健碩指出，海堤愈高，防波能力愈強，但極端天氣下，只修高海堤以抗風暴潮並非完全可行。他表示較早發展的海岸，如西區、鯉魚門及大澳等現時的海堤基準面約4米，機場等較晚發展的則為6.5米，惟海堤不能無限期修高，除了因不便船舶運貨外，海水亦有機會因而無法退走。故陳健碩提議政府應研究如何讓提升海堤設施吸收海浪能量的能力，他舉例指出香港現時部分防波堤由大石堆砌而成，大石中的空氣能有助吸收海浪能量，以減低海浪威力，認為可向此方向研究，以助減低風暴潮的威脅。

陳健碩又提到風暴過後，市民須特別注意斜坡安全，因山泥傾瀉仍有機會發生。他解釋表示，山泥傾瀉除了因為雨水沖創斜坡面導致塌樹，破壞植被引致水土流失而造成外；亦會因為雨水滲進斜坡底層，導致水壓上升，推跌斜坡。因此即使樺加沙已逐漸遠離本港，市民仍須格外留神。

相關字詞﹕樺加沙 陳健碩 山泥傾瀉 編輯推介

