樺加沙｜鄧炳強：如明知危險仍帶小童觀浪或涉疏忽照顧　盼市民提高安全意識 (11:11)

對於有市民在風暴期間在沿岸地方觀浪，其中一個家庭在柴灣觀浪時墮海。鄧炳強形容有人墮海是不幸事件，會研究是否涉及違法行為，如明知危險但帶小朋友到岸邊會否構成疏忽照顧兒童等。他對有父母帶同子女去觀浪感到心酸，形容是將小朋友置於險境，如果發生意外再追究刑事責任亦太遲，故強調需要市民自律，「就算我再加多十條罰則喺度，你唔聽嘅話，都係會危險」。他又說，執法人員亦會勸喻觀浪市民離開現場，否則或會構成阻礙警察執法，通常市民勸喻下均會離開。

鄧炳強：跨部門反黑工專責組將加強統籌及情報交換 各部門不各自為政

《施政報告》宣布成立跨部門反黑工專責組，鄧炳強說，專責小組可加強統籌及情報交換工作，不同政策局會互相配合，不會各自為政。

政府近日新增「舉報非法勞工專線」，鄧炳強說，接到舉報後會視乎情况調配人手，如涉及即時情况，會立即處理；如發現網上平台一些涉非法勞工的帖文，即會考慮放蛇等行動。他亦提到，近日有人透過內地社交平台小紅書發帖文聲稱提供拍照、化妝的服務，專責組會就此與內地有關部門作信息交換，或會要求刪除有關宣傳帖文。