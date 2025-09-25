羅淑佩：政府曾於熱氣球節舉辦前籲主辦方公布取消載客熱氣球及退款 (10:40)

中環海濱活動空間早前舉行的「友邦香港國際熱氣球節」，原定載人的「熱氣球繫留定點飛體驗」未取得政府許可而告吹，主辦方「盛事（亞洲）有限公司」連日惹來抨擊，終公布會全額退款。文化體育及旅遊局長羅淑佩透露，政府曾於活動前建議主辦機構盡早向外公布取消載客熱氣球的項目，並為已購票人士安排退款或作其他補償。旅發局日後宣傳時亦會列明活動主辦單位。

政府一方交代熱氣球節審批時序：

2025年4月：主辦機構通知政府部門已承租中環海濱活動空間舉辦熱氣球節

7月8日：主辦機構申請民航處的「不定期航班服務許可證」，以及食環署的「臨時公眾娛樂場所牌照」

8月20日：實地熱氣球測試，政府認為效果未如理想，「安全風險顯著」

8月27日：政府與主辦機構會面，向主辦方指只可在實地熱氣球測試成功後，才會考慮批出展示熱氣球的所需牌照； 並指載客熱氣球的成功審批機會「微乎其微」，建議主辦機構盡早向外公布取消載客熱氣球的項目，並為已購票人士安排退款或作其他補償。

9月3日：活動舉辦前一天，主辦方與政府再作另一次測試

9月4日：政府批准活動展示熱氣球

羅淑佩出席立法會會議，回應議員田北辰有關監察盛事活動質素的質詢，交代政府與熱氣球節主辦方的溝通來往。羅淑佩指，主辦機構今年4月通知政府部門已承租中環海濱活動空間舉辦熱氣球節，7月8日申請民航處的「不定期航班服務許可證」，以及食環署的「臨時公眾娛樂場所牌照」。至8月20日，實地熱氣球測試的效果未如理想，「安全風險顯著」，相關部門在8月27日與主辦機構會面時通知主辦方，只可在實地熱氣球測試成功後，相關部門才會考慮批出展示熱氣球的所需牌照。

至於載客熱氣球，羅淑佩指主辦機構只能於活動前一至兩天再次測試，強調部門在會上清晰向主辦機構表示，由於時間倉卒，「載客熱氣球的成功審批機會微乎其微」，建議主辦機構盡早向外公布取消載客熱氣球的項目，並為已購票人士安排退款或作其他補償。主辦機構終在9月3日，即活動舉辦前一天作另一次測試。政府相關部門翌日（9月4日）批准活動展示熱氣球。

旅發局日後宣傳活動列明主辦單位 有問題或抽起宣傳

旅發局曾於網頁上宣傳熱氣球節，其後刪去活動介紹。羅淑佩在會上亦指，旅發局無法保證由私人機構舉辦活動的質素。經過今次事件後，旅發局將在網站加上清晰的活動分項或備註，令大眾能知悉活動舉辦單位。若活動出現問題，旅發局會適時更新，包括立即於網站抽起有關活動。

根據主辦方早前提出的退款安排，消費者凡經快達票、kkday、01空間、大麥、Trip.com等官方渠道購票，不論持早上門票、黃昏門票、兩天黃昏票、3天門票或2人同行票，皆可申請退款。主辦方會於下月8日截收申請後開始退款，若申請資料完整正確，消費者料於11月7日或之前，經銀行轉帳、轉數快（FPS）或雙方協議的其他方式收到款項，過程不涉任何手續費。