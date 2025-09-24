樺加沙｜海事處：16宗海上事故無人傷　共23艘船走錨包括躉船 (23:44)

海事處指，由昨日（23日）下午2時20分天文台發出八號熱帶氣旋警告訊號起，截至今日（24日）晚上8時20分改發三號強風信號，海事處共接獲16宗海上事故報告，當中包括船隻發生輕微碰撞、船隻撞向岸邊及船隻走錨。事故主要發生於維多利亞港內水域，所有接獲的報告均沒有收到有人傷亡的通知。

今日（24日）凌晨約4時10分，十號颶風信號生效期間，海事處接獲通知指紅磡海逸豪園對開海面有8艘船隻，包括5艘躉船，因走錨而撞向岸邊。海事處接報後一直密切留意現場情況，並與涉事船隻的船東保持聯繫。在天氣情況許可下，海事處的外判拖輪以及由船東安排的拖輪，已於下午約4時將所有涉事躉船拖走並穩固繫泊於土瓜灣避風塘內，而餘下的3艘船亦已自行離開。

另外，今日（24日）凌晨約5時30分，海事處亦接獲通知指土瓜灣海心公園對開海面有船隻因走錨而移向岸邊。海事處接報到場，得悉有12艘躉船及3艘拖船走錨，其中有躉船撞向岸邊。海事處一直密切留意現場情況，並與涉事船隻的船東保持聯繫。在天氣情況許可下，海事處的外判拖輪以及船東安排的拖輪已於下午約2時30分開始把涉事躉船拖走，現時已有8艘躉船拖至土瓜灣避風塘，而涉事走錨的一艘拖船亦已自行離開。海事處會繼續在現場跟進事件。