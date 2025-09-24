明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

國泰航空預計要數日恢復航班 共取消540班客機 (20:57)

超強颱風樺加沙正逐漸遠離香港，機管局指午夜前不會有航班升降，各航空公司航班明早6時起恢復正常。國泰航空今晚（24日）指，正安排航機回港，明日重新投入服務，但由於颱風帶來的大雨和強勁側風仍難以預測，航班安排或會在短時間內有所變動，導致航班延誤及取消，航班運作預計會在數日內逐步恢復，感謝顧客理解。

國泰並總結，受超強颱風樺加沙影響，昨傍晚（23日）起暫停往返香港國際機場的航班運作，期間共取消約540班航班，約8.5萬名顧客行程受影響。

國泰指，機管局正實施航班重編控制系統，協調機場明日航班運作，國泰團隊在颱風吹襲期間全力協助顧客，提供最有效可行應變方案，但恢復航班運作的過程充滿挑戰，需要一定時間。

國泰稱，若顧客行程有所改動，會透過電郵、手機短訊、及國泰航空手機應用程式通知最新安排，顧客服務團隊正處理大量查詢，感謝市民耐心等待。國泰又指，機場預計會十分繁忙，呼籲顧客先確認機位、預先在網上辦理登機手續，並建議成功確認機位顧客盡早前往機場，以預留足夠時間辦理出境手續。

機管局表示，基於安全考慮，今日午夜前不會有航班升降，而午夜後至明日清晨則有約20多航班抵港；各航空公司航班由明早6時起恢復正常，三條跑道將全面運作，料機場明日將非常繁忙，全日將處理超過1000班航班，回復至平日水平。機管局客運大樓及旅客體驗總經理歐陽顯宏指，由昨日傍晚6時起至今日，共有逾千班航班受影響、涉約14萬旅客，估計要約兩天時間復常。

港鐵表示，明早（25日）將延長機場快綫服務，增加來往機場站及香港站班次，接載旅客及乘客前往市區。香港站往機場站的加班車將於上午5時30分及上午5時40分開出；機場站往香港站的加班車將於5時34分及5時44分開出。

另外，市區預辦登機服務明天早上6時開始服務，維持於航班起飛前90分鐘截止。

港鐵提醒乘搭機場快綫加開班次的乘客，預先計劃到達市區後的接駁交通。
 

相關字詞﹕樺加沙 機場 國泰航空 停飛 超強颱風 機管局

上 / 下一篇新聞