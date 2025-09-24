國泰航空預計要數日恢復航班 共取消540班客機 (20:57)

國泰並總結，受超強颱風樺加沙影響，昨傍晚（23日）起暫停往返香港國際機場的航班運作，期間共取消約540班航班，約8.5萬名顧客行程受影響。

國泰指，機管局正實施航班重編控制系統，協調機場明日航班運作，國泰團隊在颱風吹襲期間全力協助顧客，提供最有效可行應變方案，但恢復航班運作的過程充滿挑戰，需要一定時間。

國泰稱，若顧客行程有所改動，會透過電郵、手機短訊、及國泰航空手機應用程式通知最新安排，顧客服務團隊正處理大量查詢，感謝市民耐心等待。國泰又指，機場預計會十分繁忙，呼籲顧客先確認機位、預先在網上辦理登機手續，並建議成功確認機位顧客盡早前往機場，以預留足夠時間辦理出境手續。

機管局表示，基於安全考慮，今日午夜前不會有航班升降，而午夜後至明日清晨則有約20多航班抵港；各航空公司航班由明早6時起恢復正常，三條跑道將全面運作，料機場明日將非常繁忙，全日將處理超過1000班航班，回復至平日水平。機管局客運大樓及旅客體驗總經理歐陽顯宏指，由昨日傍晚6時起至今日，共有逾千班航班受影響、涉約14萬旅客，估計要約兩天時間復常。

港鐵表示，明早（25日）將延長機場快綫服務，增加來往機場站及香港站班次，接載旅客及乘客前往市區。香港站往機場站的加班車將於上午5時30分及上午5時40分開出；機場站往香港站的加班車將於5時34分及5時44分開出。

另外，市區預辦登機服務明天早上6時開始服務，維持於航班起飛前90分鐘截止。

港鐵提醒乘搭機場快綫加開班次的乘客，預先計劃到達市區後的接駁交通。

