樺加沙｜政府：已提早展開善後工作　料改發「三號波」後市面基本復常 (19:03)

陳國基今午主持應對極端天氣督導委員會會議，聽取相關局長和部門首長的最新匯報，全面檢視各政府部門最新的應急及善後工作進展。委員會提醒市民，雖然風暴正遠離香港，但現時本港天氣仍然不穩定，大家應繼續留意政府發放的最新消息，政府各部門會聯同社會各界全力參與社區復原工作，以及向有需要的市民提供適切支援。

截至今日下午五時，本港共有19宗確認水浸個案，已完成處理其中14宗，渠務署有信心餘下5宗個案可在一至兩小時處理妥當。屋宇署緊急事故控制中心共接獲25宗關於招牌及地盤棚架等緊急事故個案，至今已完成處理22宗個案；土力工程處共接獲四宗山泥傾瀉報告，事故地點位於西營盤、屯門、赤柱和涌背，其中兩宗涉及塌樹引致斜坡和擋土牆損毁。

另外，發展局早前已經物色50多幅分佈各區的政府土地，供各部門臨時擺放塌樹及雜物，稍後再安排送往堆填區。在颱風過後，樹木管理部門會巡查位於人流車流高地區的樹木，採取相應措施，包括穩固樹木、移除懸吊斷枝、移除倒塌或根基不穩的樹木。

消防處截至今日下午五時，共處理了143宗有人被困升降機報告，454宗自動報火警系統報告，393宗樹木倒塌報告，一宗山泥傾瀉報告，以及九宗水浸事故報告，當中在16宗水浸事故中共協助了61名市民到安全地方。

路政署接逾千宗塌樹報告

截至下午五時，路政署共收到約1620宗道路事故報告，包括約1050宗塌樹、約85宗水浸和六宗山泥傾瀉報告等，署方已於下午一時二十分開始巡查主要道路工作，並已完成。路政署轄下近200隊應急隊伍亦隨時候命，在安全情況下出動清理道路上的塌樹、障礙物及淤塞的道路集水溝和渠道，以及為倒塌的斜坡進行緊急圍封及搶修工程等。因應惡劣天氣及風暴潮而於昨晚臨時封閉的沙田城門河、大埔林村河及大埔河沿岸16條行人隧道則已於下午五時開始重新開放。

各區民政處已提早於昨日上午八時開放臨時庇護中心，風暴期間一共開放50個臨時庇護中心，比以往開放的數目更多，期間共有約900人入住。民政處轄下的臨時庇護中心於三號強風信號下會繼續開放，供有需要市民入住，直至三號強風信號除下。另外，各區民政處會協調相關部門和機構於當區進行善後工作，以期讓市面盡快復常，利便市民出行、上班或上學。