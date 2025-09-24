明報新聞網
即時港聞

樺加沙｜政府：已提早展開善後工作　料改發「三號波」後市面基本復常 (19:03)

超強颱風樺加沙襲港過後，政務司長陳國基領導的應對極端天氣督導委員會稱已統籌協調各相關政府部門全力減低樺加沙對市民的影響，並已提早開展善後工作。當局指，根據目前各相關部門不同善後工作的評估，各主要道路及公共交通預計可以在天文台改發三號強風信號時恢復通行，讓市面基本復常。

相關報道：樺加沙｜政府評估　若無「特別情况」明可復課復工

陳國基今午主持應對極端天氣督導委員會會議，聽取相關局長和部門首長的最新匯報，全面檢視各政府部門最新的應急及善後工作進展。委員會提醒市民，雖然風暴正遠離香港，但現時本港天氣仍然不穩定，大家應繼續留意政府發放的最新消息，政府各部門會聯同社會各界全力參與社區復原工作，以及向有需要的市民提供適切支援。

截至今日下午五時，本港共有19宗確認水浸個案，已完成處理其中14宗，渠務署有信心餘下5宗個案可在一至兩小時處理妥當。屋宇署緊急事故控制中心共接獲25宗關於招牌及地盤棚架等緊急事故個案，至今已完成處理22宗個案；土力工程處共接獲四宗山泥傾瀉報告，事故地點位於西營盤、屯門、赤柱和涌背，其中兩宗涉及塌樹引致斜坡和擋土牆損毁。

另外，發展局早前已經物色50多幅分佈各區的政府土地，供各部門臨時擺放塌樹及雜物，稍後再安排送往堆填區。在颱風過後，樹木管理部門會巡查位於人流車流高地區的樹木，採取相應措施，包括穩固樹木、移除懸吊斷枝、移除倒塌或根基不穩的樹木。

消防處截至今日下午五時，共處理了143宗有人被困升降機報告，454宗自動報火警系統報告，393宗樹木倒塌報告，一宗山泥傾瀉報告，以及九宗水浸事故報告，當中在16宗水浸事故中共協助了61名市民到安全地方。

路政署接逾千宗塌樹報告

截至下午五時，路政署共收到約1620宗道路事故報告，包括約1050宗塌樹、約85宗水浸和六宗山泥傾瀉報告等，署方已於下午一時二十分開始巡查主要道路工作，並已完成。路政署轄下近200隊應急隊伍亦隨時候命，在安全情況下出動清理道路上的塌樹、障礙物及淤塞的道路集水溝和渠道，以及為倒塌的斜坡進行緊急圍封及搶修工程等。因應惡劣天氣及風暴潮而於昨晚臨時封閉的沙田城門河、大埔林村河及大埔河沿岸16條行人隧道則已於下午五時開始重新開放。

各區民政處已提早於昨日上午八時開放臨時庇護中心，風暴期間一共開放50個臨時庇護中心，比以往開放的數目更多，期間共有約900人入住。民政處轄下的臨時庇護中心於三號強風信號下會繼續開放，供有需要市民入住，直至三號強風信號除下。另外，各區民政處會協調相關部門和機構於當區進行善後工作，以期讓市面盡快復常，利便市民出行、上班或上學。

