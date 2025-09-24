明報新聞網
即時港聞

樺加沙｜將軍澳海旁有餐廳被海水沖毁　負責人料損失至少400萬元 (19:30)

超強颱風「樺加沙」襲港，全港多區出現水浸及塌樹，臨海的將軍澳海濱公園亦「難逃一劫」，3間向海的餐廳即使在店外堆砌沙包，海水仍湧進餐廳，現場一片狼藉，滿地樹枝及泥濘。餐廳MAKAN MAKAN負責人Mohamed Hegazy表示，海水把所有餐桌沖毁及湧入廚房，形容造成巨大損失，料損失400萬至450萬元，至少要停業一個月才可重新營業。

本報記者今午5時許到將軍澳海濱公園，發現3間向海的餐廳均有在門外堆砌沙包、在窗戶貼上膠紙等防風措施，但仍遭海水大肆破壞，店內一片狼藉，滿地泥濘，地面仍有積水；店外則堆滿餐桌及單車等雜物。有4名清潔工人陸續替商戶清理門外雜物。海濱一帶有至少20人湊熱鬧，有人拍下店舖慘况，亦有人攜幼兒到現場感受風力。

MAKAN MAKAN負責人Mohamed Hegazy表示，他有在店舖門外堆砌沙包及安裝擋水板，亦有為玻璃貼上膠紙，無奈海水把餐桌沖毁，甚至湧入廚房，料損失400萬至450萬元，至少要停業一個月才可重新營業，認為政府或相關機構可提供更多保護措施，而非在店外只設簡單防護。

受影響餐廳對出的行人隧道亦遭淹沒，而今年6月底開放的將軍澳南公園同樣受強風大肆破壞，不少植物被連根拔起，倒塌於行人路上，公園內的兒童遊樂場滿地泥濘。

樺加沙 將軍澳

