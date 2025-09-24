明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

樺加沙｜有旅客滯留機場　不滿航空公司改簽機票安排 (17:58)

超強颱風樺加沙正逐漸遠離香港。機管局指午夜前不會有航班升降，各航空公司航班由明（25日）早6時起恢復正常。有今日（24日）在機場的外國遊客認為機場和航空公司未幫滯留者改簽，航空公司曾指近兩日航班已訂滿，惟他們發現重新購票時仍能購得明日機票，他們希望公司能盡快為他們安排日期更近的機票。

來自美國亞利桑那州的Molli向本報表示，她於昨日（23日）抵港，本應已飛抵台灣探親，抵港後被告知航班延遲，翻查電郵才發現曾收到機場颱風通知。她已在候機大廳長椅上休息了一夜，曾考慮步行至機場附近酒店落腳，卻發現價格過於昂貴，於是折返機場。她透露自己已73歲，認為機場休息環境較差，夜晚又很冷，令她感到惱火。

她續說，曾聯絡客戶服務，希望可以盡快改簽最近一班航班往台灣，惟被告知最近3日機票均訂滿，最快只可改簽至28號。她隨後透過購票程式查看，卻發現仍有售飛往台灣的機票，最終花費約500美元（約3000港幣）購買明日飛往台北的機票。

談及在機場過夜，Molli表示，聽聞曾有人士推車送毛氈、飲用水及食物，惟她那時已經入睡，並未獲派。機管局今日下午於機場召開講解航班最新安排，隨後安排派發物資，各傳媒跟隨拍攝。Molli拿取物資後向笑稱是作秀，「淨係為咗影相(you know it’s for picture)」。

另一位滯留旅客Daniel來自俄羅斯，已抵港旅遊數日，本將於今日清晨飛往韓國，早前並未知道任何颱風有關消息，惟昨天前往機場時，才從本地朋友口中得知懸掛8號風球、航班取消。他透露，26日預約了當地大使館的服務，需準時抵達，惟航空公司稱最早只能改簽到27日的晨間班機。他向本報表示，希望航空公司可重新考慮自己的申請，強調颱風並非旅客的過錯，航空公司理應優先他們的改簽，盡可能安排更早的班機。

相關字詞﹕樺加沙 機場 機管局 編輯推介

上 / 下一篇新聞