樺加沙｜有旅客滯留機場　不滿航空公司改簽機票安排 (17:58)

來自美國亞利桑那州的Molli向本報表示，她於昨日（23日）抵港，本應已飛抵台灣探親，抵港後被告知航班延遲，翻查電郵才發現曾收到機場颱風通知。她已在候機大廳長椅上休息了一夜，曾考慮步行至機場附近酒店落腳，卻發現價格過於昂貴，於是折返機場。她透露自己已73歲，認為機場休息環境較差，夜晚又很冷，令她感到惱火。

她續說，曾聯絡客戶服務，希望可以盡快改簽最近一班航班往台灣，惟被告知最近3日機票均訂滿，最快只可改簽至28號。她隨後透過購票程式查看，卻發現仍有售飛往台灣的機票，最終花費約500美元（約3000港幣）購買明日飛往台北的機票。

談及在機場過夜，Molli表示，聽聞曾有人士推車送毛氈、飲用水及食物，惟她那時已經入睡，並未獲派。機管局今日下午於機場召開講解航班最新安排，隨後安排派發物資，各傳媒跟隨拍攝。Molli拿取物資後向笑稱是作秀，「淨係為咗影相(you know it’s for picture)」。

另一位滯留旅客Daniel來自俄羅斯，已抵港旅遊數日，本將於今日清晨飛往韓國，早前並未知道任何颱風有關消息，惟昨天前往機場時，才從本地朋友口中得知懸掛8號風球、航班取消。他透露，26日預約了當地大使館的服務，需準時抵達，惟航空公司稱最早只能改簽到27日的晨間班機。他向本報表示，希望航空公司可重新考慮自己的申請，強調颱風並非旅客的過錯，航空公司理應優先他們的改簽，盡可能安排更早的班機。