樺加沙｜「拯救遺棄寵物中心」早上一度水浸　場內「毛孩」無恙 (16:35)

梁小姐約8年前開始成為中心義工，昨日起通宵留守中心，她表示，以往面對極端天氣，如颱風「天鴿」及「山竹」，洪水都會湧入中心內，水位可高至一般唐狗下巴位置，但之後中心汲取經驗，為場地加設高台，後來即使面對「世紀黑雨」，中心都未受嚴重影響。

梁小姐續說，自「樺加沙」威脅漸增，中心義工已提前約一星期加固場內設備；當「樺加沙」靠近本港後，中心亦只有部分帆布被風摧毁，一度以為威脅已「七七八八」減弱，逐於早上約11時網上發文「報平安」，豈料一小時後海水突然倒灌，場內短短 3 分鐘內被水淹蓋，水位超過一米，「變到成個泳池咁」，幸好早前做的準備工作使「毛孩」全數安全。她又感謝義工接走並暫托場內近60隻「毛孩」及市民的關心。

梁小姐又說，目前有場內約有5名義工協助照顧狗隻，糧食充足，雖部分地方有漏水情况，但只需作簡單維修便可，她或會繼續通宵留守。