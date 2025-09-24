明報新聞網
即時港聞

樺加沙｜九巴及龍運逾80條路線若情况許可　將於晚上9時20分起恢復行駛 (19:43)

超強颱風樺加沙襲港，八號烈風或暴風信號現正生效。九巴表示，在路面情况許可下，九巴及龍運逾80條路線將於晚上9時20分起率先恢復；九巴路線B1及B9、龍運路線S1、S64系列則正維持有限度服務。

九巴路線
九龍︰ 3D、6、6C、13M、16M、19、23M、26M、29M、211、213M、216M
新界東︰ 64K（只往返大埔墟站及梧桐寨）、71A、71B、71K、72K、78A、80K、81K、83K、85K、86K、88K、270、273、273B、278K、283、285、288、296A、296M
新界西︰ 31、31M、34、34M、36、36M、37M、39A、39M、43B、57M、58M、59M、60M、61M、66M、67M、68、68M、69M、234B、235M、238M、248M、249M、263、265M、268M、269M
過海路線︰ 102、104、109、112、118、171

龍運路線
A30、A31、A32、A33、A33X、A34、A36、A37、A38、A41、A41P、A42、A46、A47X

九巴稱，受多區塌樹及水浸影響，部分路線將改道行駛、縮短路線或需時更長時間方能恢復服務，九巴及龍運的外勤人員正加緊巡邏路面情況，及與政府部門保持緊密聯繫。

城巴表示，B3X號線將於下午4時30分起陸續恢復有限度服務，S1號線正提供有限度服務，其他城巴日間路線將繼續暫停服務，直至另行通知。

城巴稱，目前正在安全情況下展開各區巴士幹道巡視及評估工作。由於超強颱風對各區路面帶來不同程度損毀或出現塌樹等障礙物，城巴預計或需要較長時間恢復全線巴士服務。

