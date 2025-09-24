天文台：八號烈風或暴風信號今晚8時前維持 (13:43)

在下午1時，超強颱風樺加沙集結在香港之西南約170公里，即在北緯21.4度，東經112.8度附近，預料向西或西北偏西移動，時速約22公里，靠近廣東西部沿岸一帶。

樺加沙正逐漸遠離香港，但烈風至暴風程度的東南風仍影響本港多處地區。預料八號烈風或暴風信號會在今晚8時前維持。隨後天文台會視乎本地風力減弱程度，考慮改發三號強風信號。

【13:20】八號東南烈風或暴風信號在下午1時20分發出，取代十號颶風信號。天文台預料本港平均風速每小時63公里或以上。 本港仍有一段時間吹烈風，請繼續留在室內直至風力減弱為止，切勿鬆懈防風措施。

【12:25】天文台會在今午（24日）1時20分改發八號東南烈風或暴風信號。

正午12時，超強颱風樺加沙集結在香港之西南約160公里，即在北緯21.4度，東經113.0度附近，預料向西或西北偏西移動，時速約22公里，靠近廣東西部沿岸一帶。隨着樺加沙移向廣東西部沿岸，與其相關的颶風區亦逐漸遠離本港。

本港今日天氣仍然惡劣，有頻密狂風大驟雨及雷暴。海有極巨浪及湧浪，岸邊會出現越堤浪，東面及南面的海岸尤其顯著。市民需保持高度警覺，遠離岸邊及停止所有水上活動。

樺加沙為本港帶來顯著風暴潮，本港沿岸的水位今早普遍上升至海圖基準面3.4米或以上，而西部沿岸的水位還會稍為上升，預料未來一兩小時達至最高。在過去一小時，昂坪、長洲及塔門分別錄得的最高持續風速為每小時153、124及111公里，最高陣風分別超過每小時184、148及142公里。